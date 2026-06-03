Cuál es el seleccionado con el plantel más caro y en qué puesto se ubica Argentina

Definidas las listas de los 48 seleccionados que disputarán el Mundial, se realizó un trabajo para establecer, a partir de los futbolistas participantes, cuáles son los conjuntos con el valor económico más alto. ¿Quién ganó? ¿Dónde se ubica Argentina?

La elaboración fue realizada po r Transferoom, una plataforma digital global y exclusiva que conecta de forma directa a clubes de fútbol, agentes y jugadores para facilitar las transferencias y cesiones. Conocida coloquialmente como el Tinder del fútbol, permite a los directores deportivos negociar y cerrar acuerdos en tiempo real.

El seleccionado más caro es el francés, a partir de su cotización de 1.46B de euros. Claro, cuenta con figuras al por mayor: Kylian Mbappé de Real Madrid, Michael Olise de Bayern Munich, Desiré Doué y Ousmane Dembélé de PSG, William Saliba de Arsenal y Rayan Cherki de Manchester City, entre otros.

En el segundo lugar se ubicó España, con un valor de 1.41B de euros. Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo y Pau Cubarsí de Barcelona; Martín Zubimendi de Arsenal y Rodri de Manchester City son algunos de los destacados nombres del actual campeón de Europa.

El podio lo completa Inglaterra, muy cerca: 1.40B. ¿Algunos de los nombres más valiosos de su plantel de 26? Jude Bellingham de Real Madrid, Bukayo Saka y Declan Rice de Arsenal, Morgan Rogers de Aston Villa y Harry Kane de Bayern Munich.

Portugal y Alemania, con 1.13B y 1.01B, son los otros que pasaron la cifra del billón. desde luego, tiene también estrellas. Vitinha, Joao Neves y Nuno Mendes de PSG más el increíble Cristiano Ronaldo del Al Nassr dentro de la lista de 26; Florian Wirtz de Liverpool, Jamal Musiala y Aleksandr Pavlovic de Bayern Munich, Kai Havertz de Arsenal y los experimentados Manuel Neuer y Joshua Kimmich, también de Bayern, son algunos del lado alemán que componen la nómina mundialista.

¿Y Argentina? Se ubicó en el octavo lugar según Transferoom, con un valor de 739 millones de euros. Los jugadores de mejor cotización, por presente y edad (sacando a Leo Messi), son Julián Álvarez de Atlético de Madrid, Enzo Fernández de Chelsea, Lautaro Martínez de Inter, Alexis Mac Allister de Liverpool, Cuti Romero de Tottenham y Nico Paz del Como.

Por delante se posicionaron Brasil (941M) y Países Bajos (867M). ¿Algunos pesados de la Canarinha? Vinicius de Real Madrid, Raphinha de Barcelona, Bruno Guimaraes de Newcastle y Gabriel Magalhaes de Arsenal más un histórico como Alisson Becker de Liverpool y Neymar de Santos. ¿Y de los neerlandeses? Ryan Gravenberc, Cody Gapko y Virgil van Dijk de Liverpool más Frankie De Jong de Barcelona, por ejemplo.