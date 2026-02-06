Obras Sanitarias: histórica licitación para apertura de dos pozos y cambio de cañerías

En el Complejo Municipal Balneario El Paraíso, el Intendente Municipal Alfredo Rubén Fisher recibió la visita del Ministro de Gobierno, Carlos Bianco y del Subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez y fue en ocasión de la presentación de la Licitación Pública para la ejecución de la Obra de la Puesta en Valor del Sistema de Agua Potable de Laprida, que ya autorizó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Axel Kicillof.

En lo que será una obra histórica para nuestra comunidad, y que significa una inversión de más de 1600 millones de pesos, el Ministro Bianco junto al Subsecretario Álvarez, entregaron a Fisher la documentación del llamado a Licitación.

«Estamos previniendo el crecimiento y la demanda de agua, por lo que vamos a hacer dos nuevas perforaciones, vamos a construir 7 tableros para los motores de impulsión de agua, para las bombas de agua; de los 5 existentes y de los dos nuevos. Y, además, un proyecto de automatización para el funcionamiento de las 7 bombas en conjunto; y el cambio de las redes de impulsión de asbesto cemento por caños de PVC», expresó Fisher.

Y agregó: «Es un proyecto muy importante, además, estamos también en otro proyecto muy importante para reemplazar los 37 kilómetros que todavía restan reemplazar en Laprida, de red de asbesto cemento; con lo cual en momentos de dificultad para muchos argentinos, en los que muchos creemos que el Estado se retira de sus obligaciones para con lo que ha sido siempre una obligación del Estado que es brindar Salud Pública y el agua es salud pública, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, está invirtiendo en los 135 distritos».

Bianco, por su parte, agradeció todo el trabajo técnico realizado por el Ministerio de Infraestructura, que tiene a cargo la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y destacó que, pese a que el Gobierno Nacional ha paralizado toda la obra pública, el Gobierno bonaerense mantiene la firme decisión de seguir haciendo obras en toda la provincia de Buenos Aires.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del Balneario Municipal El Paraíso, los funcionarios recorrieron las instalaciones rodeados de nuestro bello Complejo que relucía en todo su esplendor en el verde de su arboleda y el reflejo de sus aguas entrega una multiplicidad de colores.

También estuvieron presentes intendentes de la región que compartieron este importante momento para la comunidad de Laprida.