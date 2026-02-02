Locales

febrero 6, 2026

FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (2)

NILDA GRACIELA PEREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 al día siguiente.

——————————————

ALICIA BEATRIZ ARIAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 4 de febrero de 2026 a los 51 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00.

——————————————

FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

——————————————

ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

——————————————

NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024

