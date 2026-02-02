Fallecimientos
Vecinas y vecinos de Laprida fallecidos durante el año
FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (2)
NILDA GRACIELA PEREZ
Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 al día siguiente.
——————————————
ALICIA BEATRIZ ARIAS
Falleció en la ciudad de Laprida, el día 4 de febrero de 2026 a los 51 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00.
——————————————
FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)
NORMA SUSANA HARISMENDI
Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.
——————————————
ALBERTO RAUL GRANEL
Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.
——————————————
JUAN ROBERTO LOPEZ
Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.
——————————————
NOEMI ELIDA MONTENEGRO
Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.