CIIE: propuestas formativas para docentes
Atención docente de Laprida. El CIIE «Noemí H. Henderson» comparte las siguientes propuestas formativas.
Destinatarios y Descripción :
Talleres
Cultura Digital – Transversal
Territorios de la memoria: el trabajo situado con microrrelatos digitales en la escuela
Formador: Gabriel Bermúdez
Fechas: Jueves, 17.30 hs. Inicia 23 de abril
Modalidad: Virtual
Formulario de inscripción:
https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…
Cultura y Mundo Contemporáneo – Transversal
Sentidos pedagógicos de la memoria y a transmisión en la escuela contemporánea
Formadora: Mara Ferreyra
Fechas: Miércoles, 17.30 hs. Inicia 22 de abril
Modalidad: Bimodal, primer encuentro presencial. Continúa virtual
Lugar: CIIE, San Martín 1234
Formulario de inscripción:
https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…
Ciudadanía y Derechos Humanos – Transversal
Palabras clave para una pedagogía de la memoria en las escuelas bonaerenses
Formador: Miguel Lucero
Fechas: Jueves, 18.00 hs. Inicia 16 de abril
Modalidad: Virtual
Formulario de inscripción:
https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…
Seminario – Nivel Primario
Área: Ciencias Naturales
Soberanía científica ¿Cómo enseñamos el mundo microscópico en el Nivel Primario?
Formadora: Cecilia Gardey
Fechas: Miércoles, 17.30 hs. Inicia 22 de abril
Modalidad: Bimodal, primer encuentro presencial. Continúa virtual
Lugar: CIIE, San Martín 1234
Formulario de inscripción:
https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…
Todas las propuestas son gratuitas y de calidad. Además, los talleres suman puntaje a tu carrera docente.