CIIE: propuestas formativas para docentes

Atención docente de Laprida. El CIIE «Noemí H. Henderson» comparte las siguientes propuestas formativas.

Destinatarios y Descripción :

Talleres

Cultura Digital – Transversal

Territorios de la memoria: el trabajo situado con microrrelatos digitales en la escuela

Formador: Gabriel Bermúdez

Fechas: Jueves, 17.30 hs. Inicia 23 de abril

Modalidad: Virtual

Formulario de inscripción:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…

Cultura y Mundo Contemporáneo – Transversal

Sentidos pedagógicos de la memoria y a transmisión en la escuela contemporánea

Formadora: Mara Ferreyra

Fechas: Miércoles, 17.30 hs. Inicia 22 de abril

Modalidad: Bimodal, primer encuentro presencial. Continúa virtual

Lugar: CIIE, San Martín 1234

Formulario de inscripción:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…

Ciudadanía y Derechos Humanos – Transversal

Palabras clave para una pedagogía de la memoria en las escuelas bonaerenses

Formador: Miguel Lucero

Fechas: Jueves, 18.00 hs. Inicia 16 de abril

Modalidad: Virtual

Formulario de inscripción:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…

Seminario – Nivel Primario

Área: Ciencias Naturales

Soberanía científica ¿Cómo enseñamos el mundo microscópico en el Nivel Primario?

Formadora: Cecilia Gardey

Fechas: Miércoles, 17.30 hs. Inicia 22 de abril

Modalidad: Bimodal, primer encuentro presencial. Continúa virtual

Lugar: CIIE, San Martín 1234

Formulario de inscripción:

https://formacionpermanente.abc.gob.ar/…/datainsc.php…

Todas las propuestas son gratuitas y de calidad. Además, los talleres suman puntaje a tu carrera docente.