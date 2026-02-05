Baby: Wei-Pal, Lavadero EP y Vergara Odontología campeones 2026

El miércoles 4 de febrero, en una cancha repleta de público y en una noche que acompañó, se conocieron los campeones de la edición número 72 de este tradicional torneo del Club Lilan y que se desarrolló en el marco de los 90 años de vida institucional que se celebrarán en el mes de agosto.

Se jugaron tres finales, con los siguientes resultados en cada categoría:

Menores:

Ariel Vergara Odontología (3) CAMPEÓN

Goles: Lucio Vergara

Taller Fredes (1)

Gol: Pedro Vilela

Cebollitas:

Lavadero EP (2) CAMPEÓN

Goles: Lorenzo Orueta y Fermín Eseberri

“Don Tucho” Pulverizaciones (1)

Gol: Cayetano Arnaude

Infantiles

Wei-Pal (1) CAMPEÓN

Gol: Fermín Gancedo

Lapricolor (0)

Agradecemos y felicitamos a todos los chicos que jugaron este año, a todos los delegados y técnicos de los equipos, a todas las familias y amigos por acompañar a sus peques.

Agradecimiento muy especial para Panchi, Manicho y Juan Manuel por su colaboración y por estar todas las noches, a la subcomisión de Hockey que este año estuvo a cargo de la cantina.