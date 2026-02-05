Febrero: gran mes de ofertas y promociones en comercios locales

Una iniciativa impulsada por comerciantes locales y el Municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local, con el objetivo de buscar ampliar las ofertas y promociones a cargo de los comercios adheridos para que los vecinos/as puedan adquirir productos y también, de esta manera se pueda estimular la economía local.

En esta ocasión, habrá dos fechas claves para aprovechar estas ofertas y promociones durante el mes:

Sábado 7 de Febrero

Liquidación por Fin de Temporada.

Sábado 28 de Febrero

Promociones Exclusivas por Inicio de Clases.