Febrero: gran mes de ofertas y promociones en comercios locales

febrero 5, 2026

Una iniciativa impulsada por comerciantes locales y el Municipio a través de la Subsecretaría de Desarrollo Local, con el objetivo de buscar ampliar las ofertas y promociones a cargo de los comercios adheridos para que los vecinos/as puedan adquirir productos y también, de esta manera se pueda estimular la economía local.

En esta ocasión, habrá dos fechas claves para aprovechar estas ofertas y promociones durante el mes:
Sábado 7 de Febrero
Liquidación por Fin de Temporada.
Sábado 28 de Febrero
Promociones Exclusivas por Inicio de Clases.

