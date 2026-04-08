Locales

Campaña de Vacunación Antirrábica en gatos y perros.

abril 8, 2026

El Gobierno Municipal a través del área de Bromatología y Tenencia Responsable, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Público inicia Campaña de Vacunación Antirrábica en gatos y perros.

 

La jornada de vacunación se extenderá durante el mes de abril y mayo, y llegará los sábados a distintos plazas y parque de nuestra ciudad y la localidad de San Jorge.

 

Para prevenir y mantener el cuidado de nuestra salud pública, podés acercarte, a los lugares que forman parte del cronograma de vacunación, que se realizará los sábados, de 10:00 a 12:00 h

 

Este #próximo #sábado comenzamos en la localidad de #San #Jorge.
11/4
San Jorge
18/4
Parque del Bicentenario
25/4
Plaza Milenio
9/5
Playón Almirante Brown y Juan XXIII
16/5
Plaza Central
#Recordatorio: Llevar perro/a con collar y la correa; y si es de raza potencialmente peligrosa, con bozal.
Vacunación obligatoria 1 vez al año

abril 8, 2026

Publicaciones relacionadas

CIIE: propuestas formativas para docentes

abril 10, 2026

Inscripción a carreras universitarias modalidades a distancia

abril 7, 2026

Robótica y programación: convocatoria de participación

abril 6, 2026

Cementerio Municipal: cambio de horario

abril 5, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba