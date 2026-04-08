El Gobierno Municipal a través del área de Bromatología y Tenencia Responsable, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Público inicia Campaña de Vacunación Antirrábica en gatos y perros.

La jornada de vacunación se extenderá durante el mes de abril y mayo, y llegará los sábados a distintos plazas y parque de nuestra ciudad y la localidad de San Jorge.

Para prevenir y mantener el cuidado de nuestra salud pública, podés acercarte, a los lugares que forman parte del cronograma de vacunación, que se realizará los sábados, de 10:00 a 12:00 h

Este #próximo #sábado comenzamos en la localidad de #San #Jorge.

11/4

San Jorge

18/4

Parque del Bicentenario

25/4

Plaza Milenio

9/5

Playón Almirante Brown y Juan XXIII

16/5

Plaza Central

#Recordatorio: Llevar perro/a con collar y la correa; y si es de raza potencialmente peligrosa, con bozal.

Vacunación obligatoria 1 vez al año