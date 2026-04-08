Campaña de Vacunación Antirrábica en gatos y perros.
El Gobierno Municipal a través del área de Bromatología y Tenencia Responsable, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Público inicia Campaña de Vacunación Antirrábica en gatos y perros.
La jornada de vacunación se extenderá durante el mes de abril y mayo, y llegará los sábados a distintos plazas y parque de nuestra ciudad y la localidad de San Jorge.
Para prevenir y mantener el cuidado de nuestra salud pública, podés acercarte, a los lugares que forman parte del cronograma de vacunación, que se realizará los sábados, de 10:00 a 12:00 h
Este #próximo #sábado comenzamos en la localidad de #San #Jorge.
11/4
San Jorge
18/4
Parque del Bicentenario
25/4
Plaza Milenio
9/5
Playón Almirante Brown y Juan XXIII
16/5
Plaza Central
#Recordatorio: Llevar perro/a con collar y la correa; y si es de raza potencialmente peligrosa, con bozal.
Vacunación obligatoria 1 vez al año