Colecta de Sangre en el Municipio
Colecta de Sangre organizada conjuntamente entre el Hospital Municipal y la Dirección Provincial del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires
Este sábado 7 febrero, desde las 8.00 en el Palacio Municipal se realizará una Colecta de Sangre.
Como todos los años la campaña se encuentra a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal que realizará la extracción de sangre a las y los voluntarios que se acerquen.
Con tu contribución se pueden salvar hasta 4 vidas.
Para reservar turno pueden comunicarse al 2284-681234 o al 2285-420182 Int. 48
Requisitos
•Tener entre 16 y 65 años
•Concurrir con DNI
•Pesar más de 50 kg
•No haber consumido antibióticos
•Desayunar previo a la donación (no lácteos)
•Tener buen estado de salud/físico