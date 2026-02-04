Colecta de Sangre en el Municipio

Colecta de Sangre organizada conjuntamente entre el Hospital Municipal y la Dirección Provincial del Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires

Este sábado 7 febrero, desde las 8.00 en el Palacio Municipal se realizará una Colecta de Sangre.

Como todos los años la campaña se encuentra a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal que realizará la extracción de sangre a las y los voluntarios que se acerquen.

Con tu contribución se pueden salvar hasta 4 vidas.

Para reservar turno pueden comunicarse al 2284-681234 o al 2285-420182 Int. 48

Requisitos

•Tener entre 16 y 65 años

•Concurrir con DNI

•Pesar más de 50 kg

•No haber consumido antibióticos

•Desayunar previo a la donación (no lácteos)

•Tener buen estado de salud/físico