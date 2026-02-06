Fútbol: inferiores y femenino comenzarán el 13 y 14 de marzo

La Liga Lapridense de Fútbol desarrolló el jueves 5 de febrero su primera reunión del año con la participación de la Mesa Directiva integrada por Marcos Lacal, Marcos Genson y Fernando Suárez. También estuvieron presentes Eduardo Molinuevo, representante del Tribunal de Penas, y Diego Garabento por la Escuela de Árbitros.

En el encuentro participaron delegados de los clubes Barracas, Ingeniero, Juventud, Lilán, Jorge Newbery y Platense, y en la misma se determinaron los lineamientos para los torneos de divisiones inferiores y femenino de divisiones superiores y sub 13 para el primer semestre del año.

Divisiones inferiores

El torneo comenzará el sábado 14 de marzo y se disputará bajo el formato de todos contra todos a dos ruedas. Habrá un receso durante las vacaciones de invierno y el libro de pases cerrará el miércoles 11 de marzo.

La competencia incluirá la categoría Sub13 femenina y divisiones masculinas de Octava a Quinta. Las jornadas se iniciarán a las 11 horas y se jugarán los días sábados.

El libro de pases cerrará el 11 de marzo.

Femenino superiores

El certamen dará inicio el domingo 15 de marzo y se dividirá en dos zonas, también bajo el sistema de todos contra todos.

Zona 1: Platense, Juventud, Newbery y Lilán.

Platense, Juventud, Newbery y Lilán. Zona 2: Ingeniero, Barracas, Racing y San Jorge (a confirmar).

Los dos primeros de cada zona clasificarán a las semifinales de la Copa Oro, mientras que los equipos ubicados en el tercer y cuarto lugar disputarán las semifinales de la Copa Plata.

El libro de pases cerrará igualmente el 11 de marzo. Las fechas se jugarán en doble jornada, con dos partidos por cancha: el primer turno comenzará a las 11 horas, mientras que el equipo anfitrión disputará el segundo encuentro. Los partidos se desarrollarán los días domingos.