Nueva cartelería para el cuidado del espejo de agua en el Complejo El Paraíso

El Gobierno Municipal de Laprida, a través de sus áreas de Turismo y Ambiente y Sustentabilidad, informa a la comunidad y visitantes que se ha instalado nueva cartelería informativa en la zona de la laguna del Complejo Municipal «El Paraíso».

Esta iniciativa busca reforzar la conciencia sobre la importancia de preservar nuestro valioso espejo de agua y garantizar la seguridad de todos.

La laguna El Paraíso es un ecosistema que debemos proteger, la cartelería instalada recuerda a turistas y vecinos una normativa clave como la prohibición del ingreso de embarcaciones con motor a combustión en la laguna.

Esta medida, amparada en la Ley Provincial 12.257 (Código de Aguas), es fundamental para evitar la contaminación del agua con combustibles y aceites, asegurando la salud del ambiente y la biodiversidad local.

Es importante destacar que la laguna sigue siendo un espacio para el disfrute activo y el esparcimiento. Pudiéndose practicar deportes náuticos sostenibles. Disfruta de la laguna de forma ecológica practicando kayak, canotaje, botes a remo; el uso de motores a combustión está restringido para preservar nuestro ecosistema.

Es por ello que a todos quienes nos visitan y a las y los vecinos de nuestra comunidad los invitamos a colaborar activamente con el cuidado de este espacio natural. El cumplimiento de la normativa es un acto de responsabilidad colectiva con beneficio comunitario y a las generaciones futuras.