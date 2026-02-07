Bomberos: capacitación sobre incendios forestales en Pigue

Una delegación de Bomberos Voluntarios viajó este sábado 7 de febrero a la ciudad de Pigüé, con el objetivo de participar de una jornada de capacitación relacionada con el uso de medios aéreos en el combate de incendios forestales, una herramienta clave para mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias.

De la actividad participaron el Oficial Auxiliar de Dotación Javier Luna, el Ayudante Mayor Martín Casacallares, el Ayudante de Primera Gerardo Couchez y los bomberos José María Tapia, Ramiro Irastorza, Emmanuel Canabal, Gabino Negrete, Melina Islas, Valentín Hoggan y Kevin Sáenz Valiente.

Desde el Cuerpo Activo se agradeció a los Bomberos Voluntarios de Pigüé por la invitación.