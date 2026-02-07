Interés general

Bomberos: capacitación sobre incendios forestales en Pigue

La delegación lapridense se capacitó en el uso de herramientas aéreas para optimizar la respuesta ante emergencias forestales

febrero 7, 2026

Una delegación de Bomberos Voluntarios viajó este sábado 7 de febrero a la ciudad de Pigüé, con el objetivo de participar  de una jornada de capacitación relacionada con el uso de medios aéreos en el combate de incendios forestales, una herramienta clave para mejorar la respuesta ante este tipo de emergencias.

De la actividad participaron el Oficial Auxiliar de Dotación Javier Luna, el Ayudante Mayor Martín Casacallares, el Ayudante de Primera Gerardo Couchez y los bomberos José María Tapia, Ramiro Irastorza, Emmanuel Canabal, Gabino Negrete, Melina Islas, Valentín Hoggan y Kevin Sáenz Valiente.

Desde el Cuerpo Activo se agradeció a los Bomberos Voluntarios de Pigüé por la invitación.

febrero 7, 2026

Publicaciones relacionadas

Dos bomberos voluntarios de Laprida viajan a Chubut para colaborar en la lucha contra el fuego

enero 30, 2026

UPSO: Inscripción cargos docentes invitados para enfermería en sede Laprida

enero 24, 2026

Carolina Doartero presento su nuevo libro en Laprida

enero 24, 2026

Incendio en box de la Planta de Residuos de Laprida

enero 16, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba