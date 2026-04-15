Jóvenes lapridenses participaron de la Acampada Juvenil Diocesana en Rauch

Durante el fin de semana, Rauch se convirtió en punto de encuentro para casi 300 jóvenes que forman parte de la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Azul, en el marco de una nueva edición de la “Acampada Juvenil Diocesana”.

La actividad tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural de Rauch, donde los participantes —provenientes de ciudades como Azul, Tandil, Laprida, Roque Pérez, Bolívar, Olavarría y Saladillo, entre otras— acamparon desde el sábado junto a sus coordinadores. También se destacó la presencia de un nutrido grupo de jóvenes locales.

Desde la parroquia informaron que durante ambas jornadas se desarrollaron diversas actividades que incluyeron charlas, espacios de reflexión, juegos, canciones y bailes, generando un clima de encuentro y comunidad entre los asistentes.

El cierre se llevó a cabo este domingo con una misa celebrada en el ingreso a la Iglesia San Pedro Apóstol, encabezada por el obispo Hugo Manuel Salaberry, junto al padre Estanislao Fariña y el padre Francisco Molfesa.

Durante su mensaje, el obispo invitó a los jóvenes a abrir sus corazones a la fe: “El Señor tiene el poder de ingresar en nuestros corazones y almas, sin importar las barreras. No hay puerta ni muro ni corazón ni alma cerrada que puedan impedir su acceso. Aun cuando todo parece cerrado y frío, Él es capaz de atravesar los muros más duros de nuestro interior”, expresó.

Y agregó: “Que no nos abandone a nosotros, ni a nuestros amigos, ni a nuestra comunidad, ni a nuestra misión en esta vida”.

La comunidad parroquial local acompañó y recibió a los jóvenes durante todo el fin de semana. La Pastoral Juvenil Diocesana, organizadora del encuentro, trabaja en la evangelización, formación y acompañamiento de jóvenes de distintas localidades, promoviendo su desarrollo cristiano y vocacional bajo el lema “Jóvenes protagonistas de la pastoral”.

El encuentro finalizó este domingo a las 15 horas, cuando los grupos emprendieron el regreso a sus ciudades de origen, luego de un fin de semana marcado por la fe, la convivencia y el compromiso juvenil.

/Con información de El diario de Rauch