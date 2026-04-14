Graciela Veneciano continúa como Consejera General de Educación en la Provincia

Durante el mes de febrero del 2026, se realizó el acto de asunción de las y los nuevos integrantes del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La actividad, que tuvo lugar en el salón Albergucci, fue encabezada por la Directora General de Cultura y Educación, Flavia Terigi, acompañada por la Subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi y el Subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich.

En el encuentro asumieron como consejeras y consejeros Aldana Julieta Ahumada (PRO), Carlos Nicolás Bonino (UCR), Silvio Adrián Maffeo (UP), Josefina Mendoza (UCR), Maira Rocío Ricciardeli (UC), Graciela María Salvador (FEB), César Daniel Valicenti (UP), Marcelo Zarlenga (SUTEBA), Graciela Edith Veneciano (FEB) y Graciela Concepción Ramundo (SUTEBA), quienes integrarán el órgano asesor que cumple un rol central en el análisis, el debate y la elaboración de propuestas para el sistema educativo bonaerense.

Durante el acto, además, se realizó un reconocimiento a las y los consejeros que finalizaron su mandato: Néstor Carasa, Diego Di Salvo, Mariana Galarza, Renato Lobos, Diego Martínez y Natalia Quintana.

La directora general Flavia Terigi destacó la importancia de renovar este espacio institucional: “Nos pareció importante instalar nuevamente esta pequeña tradición de celebrar la renovación del Consejo, con quienes continúan y con quienes se incorporan”.

Asimismo, subrayó el valor del funcionamiento colectivo: “A veces vamos a estar de acuerdo en aquellas cosas que están en el ideario de todos nosotros y probablemente en algunos momentos vamos a tener discusiones, discrepancias; y también confío en que vamos a tener propuestas de mejora, que le den un nuevo impulso a aquello que desde la Dirección General podamos proponer”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la gestión con el fortalecimiento del espacio: “Desde la Dirección General asumimos el compromiso de sostener el funcionamiento regular del Consejo, al que le vamos a llevar iniciativas, pero también formas de continuidad de la política educativa, porque, como dije, venimos aquí muy convencidas y muy convencidos de la orientación que el gobierno de la provincia de Buenos Aires le ha dado a la educación”.