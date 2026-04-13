Paleta: intensa actividad de Jorge Newbery en torneos provinciales

SEGUNDA CATEGORIA

En el frontón «Martín Reboredo» de Jorge Newbery se disputó la primera fecha de 2da categoría, la cual quedó en manos del binomio de Gral La Madrid (Francisco Ramayo y Mateo Billorou) que vencieron en la final a Chaves B (Walter Chiara- Álvaro Martínez).

La pareja local representando a Jorge Newbery estuvo integrada por Laureano Flores Freije – Coco Reboredo; cayó en sus dos compromisos y no logro clasificar a semis.

Se pudieron ver partidos de gran nivel y con mucha paridad, donde solo La Madrid pudo imponer superioridad de la mano de la regularidad de Fran Ramayo y la enorme jerarquía de Mateo Billorou (un jugador de otra categoría).

CUARTA CATEGORÍA EN LA MADRID

En la vecina localidad de presentaron en representación de Jorge Newbery, los pelotaris Juan Manuel Río y Santiago Colantonio.

A pesar de disputar partidos de mucha paridad no lograron imponerse y cayeron en sus dos compromisos, quedando eliminados en etapa de zonas.

SEXTA CATEGORÍA EN BOLIVAR

En cancha de Empleados de Comercio se llevó a cabo la fecha de 6ta categoría, donde estuvieron presentes 3 equipos albinegros.

Mati Saizar y Arnaldo Torry quedaron eliminados en zona; al igual que Ignacio Albisu y Gastón Britos.

Quienes tuvieron una buena tarde fue la pareja integrada por Emanuel Dufau y Enrique Pratula, quienes lograron clasificar a semis, ganaron en esta instancia y lograron el pase a la final de la fecha, donde cayeron ajustada mente.