Detienen en Laprida al autor de un robo en Olavarría

Personal de la Comisaría Segunda de Olavarría, en un operativo conjunto con la Estación Comunal de Laprida, hizo efectiva la detención de Nahuel (26). El joven estaba siendo buscado por un robo bajo la modalidad de escalamiento ocurrido el mes pasado en una vivienda local.

La investigación se inició el pasado 20 de marzo, tras la denuncia de un vecino domiciliado en la calle Berutti al 1800. Según el reporte, un delincuente ingresó a la propiedad tras escalar muros y sustrajo un teléfono celular, además de un importante lote de alhajas que incluía dos cadenas, cuatro dijes y tres pulseras de oro y plata.

El trabajo del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la seccional local resultó determinante. Mediante un informe de la Coordinación Científico Regional Atlántica (Sección AFIS Olavarría), se logró establecer la autoría del hecho gracias al hallazgo y cotejo de huellas dactilares positivas del sospechoso en la escena del crimen.

Captura y hallazgo de estupefacientes

Con las pruebas recabadas, el Dr. Christian Urlezaga, titular de la UFI N.º 7, dispuso la inmediata orden de detención de Nahuel. Tras tareas de inteligencia, se logró ubicar al imputado en la ciudad de Laprida.

La aprehensión se concretó en la vía pública, precisamente en la intersección de avenida San Martín y calle Carlos Pellegrini. Al momento de la requisa, el personal policial constató que Carrizo poseía entre sus pertenencias sustancia vegetal seca (marihuana) y un cigarrillo armado del mismo material.

Situación procesal

A raíz del hallazgo de la droga, se mantuvo comunicación con la UFI N.º 19 de Olavarría, que dispuso la notificación de la formación de causa por infracción a la Ley 23.737, sumándose así al cargo principal de «Hurto agravado por escalamiento».

El detenido fue trasladado a la dependencia policial de Olavarría, donde permanecerá alojado a disposición del magistrado interviniente para ser indagado en las próximas horas.

Fuente: olavarrianoticias.com.ar