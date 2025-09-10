Fernando Gray se reunió con el Presidente de APYME, Julián Moreno

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado nacional por Unión Federal, Fernando Gray, mantuvo una reunión con el presidente de APYME (Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios), Julián Moreno.

“El Gobierno nacional ha blanqueado que se cerraron 45 mil pymes, pero sabemos que son muchas más. Estas empresas tienen cinco, diez, veinte, cuarenta, cincuenta o más empleados y son una fuente muy importante de trabajo local. La apertura de importaciones sigue haciendo estragos”, señaló Fernando Gray y agregó: “Tenemos que defender la industria nacional y el trabajo genuino, ya que es la forma de salir adelante, defendiendo el comercio, la industria y la producción”.

Por su parte, Julián Moreno destacó: “La situación es crítica. Estamos en un proceso en el cual las pymes se están destruyendo poco a poco, como se está destruyendo el mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores”.

Durante la reunión, dialogaron sobre la situación de las pymes de toda la provincia dentro del contexto económico nacional. Se refirieron al proyecto de ley de emergencia por las pymes, que tiene como objetivo impulsar medidas que eviten más cierres de empresas y pérdidas de empleo, y que recientemente obtuvo un dictamen favorable por la Comisión de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados de la Nación.

Además, dialogaron sobre el Programa Invertí en Esteban Echeverría, que brinda beneficios exclusivos —como la eximición del 100% de las tasas municipales por 10 años— a las empresas que se instalen en el distrito y a las que ya operan en el partido y buscan expandir sus instalaciones, siempre y cuando generen nuevos puestos de trabajo para vecinas y vecinos. A partir de este año, también estarán alcanzadas por la medida las compañías que quieran desarrollar plantas industriales, como galpones y naves, que permitan incorporar nuevos centros operativos de diversas firmas. También mencionaron la subestación transformadora que se está construyendo en la localidad de Luis Guillón, la cual brindará mayor estabilidad y potencia para la industria local.