Locales

Sesióna hoy miércoles el Concejo Deliberante

septiembre 10, 2025

Me dirijo a Usted a efectos de informarle que el Honorable Concejo Deliberante de Laprida realizará SESION ORDINARIA el miércoles 10 de Septiembre de 2025 a las 19:00 hs, para tratar el Orden del Día inserto al pie de la presente. Por lo tanto queda Ud. convocado/a al efecto.-

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1:
Consideración de actas.
ACTA N° 1145 Sesión Ordinaria 13-08-2025.-
ACTA N° 1146 Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 27-08-2025.-
ACTAN° 1147 Sesión Ordinaria 27-08-2025.-
PUNTO 2:
a) Licitación Pública 5/2025. Concesión Buffet Hospital. Expte 92/2025.-
b) Licitación Pública 6/2025. Concesión Kiosco Terminal de Ómnibus. Expte
93/2025.-
c) Licitación Pública 7/2025. Concesión Kiosco Barrio Obrero. Expte 94/2025.-
PUNTO 3:
d) Estado edificio Delegación Municipal San Jorge. Expte 97/2025.-
e) Análisis bromatológicos. Expte 98/2025.-

septiembre 10, 2025

Publicaciones relacionadas

Martes 16 de Septiembre: día no laborable en Laprida

septiembre 9, 2025

Empleo: Municipio abre inscripción para trabajar como Mecánico en Taller Vial

septiembre 8, 2025

Fallecimientos

septiembre 6, 2025

San Jorge: inscripción a viviendas de interes social

septiembre 5, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba