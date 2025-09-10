Sesióna hoy miércoles el Concejo Deliberante

Me dirijo a Usted a efectos de informarle que el Honorable Concejo Deliberante de Laprida realizará SESION ORDINARIA el miércoles 10 de Septiembre de 2025 a las 19:00 hs, para tratar el Orden del Día inserto al pie de la presente. Por lo tanto queda Ud. convocado/a al efecto.-

ORDEN DEL DÍA

PUNTO 1:

Consideración de actas.

ACTA N° 1145 Sesión Ordinaria 13-08-2025.-

ACTA N° 1146 Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes 27-08-2025.-

ACTAN° 1147 Sesión Ordinaria 27-08-2025.-

PUNTO 2:

a) Licitación Pública 5/2025. Concesión Buffet Hospital. Expte 92/2025.-

b) Licitación Pública 6/2025. Concesión Kiosco Terminal de Ómnibus. Expte

93/2025.-

c) Licitación Pública 7/2025. Concesión Kiosco Barrio Obrero. Expte 94/2025.-

PUNTO 3:

d) Estado edificio Delegación Municipal San Jorge. Expte 97/2025.-

e) Análisis bromatológicos. Expte 98/2025.-