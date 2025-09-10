Bonaerenses: gran actuación de disciplinas culturales con clasificados a Mar del Plata
Cantantes Solistas, Bandas de Cumbia, Dibujo, Fotografía, Postres y Danza Teatro tendrán representantes en la final provincial
En los últimos días continúo desarrollándose en diferentes ciudades de la región una nueva etapa de los Torneos Bonaerenses 2025 y a través de cuyas eliminatorias lapridenses clasificaron para la final en Mar del Plata.
ÁREA CULTURA
Categoría: JUVENILES
Disciplina: CANTO SOLISTA
*FEM Sub-15 – Paloma Aristegui
*PCD – Sheila Molina
Disciplina: BANDA DE CUMBIA
LAPRICUMBIA (Francisco Alvarez, Genaro Arnaude, Felipe Fredes, Catalina Rodriguez y Jazmín Yannuzzi)
TODOS (Paloma, Sheila, Francisco, Genaro, Felipe, Catalina y Jazmín) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA
Categoría: ADULTOS MAYORES
Disciplina: DIBUJO
Luis Zara
Disciplina: FOTOGRAFÍA
Delia Novoa
DIsciplina: POSTRE
INES ROJAS
Disciplina: DANZA TEATRO
*PCD – Jorge Ivaldo, Zanazi Nestor y Santiago Arias (Taller Protegido)
*TODOS (Luis, Delia, Ines, Jorge, Nestor y Santiago) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA