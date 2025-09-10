Interés general

Bonaerenses: gran actuación de disciplinas culturales con clasificados a Mar del Plata

Cantantes Solistas, Bandas de Cumbia, Dibujo, Fotografía, Postres y Danza Teatro tendrán representantes en la final provincial

septiembre 10, 2025

En los últimos días continúo desarrollándose en diferentes ciudades de la región una nueva etapa de los Torneos Bonaerenses 2025 y a través de cuyas eliminatorias lapridenses clasificaron para la final en Mar del Plata.

ÁREA CULTURA
Categoría: JUVENILES

Disciplina: CANTO SOLISTA
*FEM Sub-15 – Paloma Aristegui
*PCD – Sheila Molina
Disciplina: BANDA DE CUMBIA
LAPRICUMBIA (Francisco Alvarez, Genaro Arnaude, Felipe Fredes, Catalina Rodriguez y Jazmín Yannuzzi)

TODOS (Paloma, Sheila, Francisco, Genaro, Felipe, Catalina y Jazmín) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA

Categoría: ADULTOS MAYORES

 

Disciplina: DIBUJO
Luis Zara
Disciplina: FOTOGRAFÍA
Delia Novoa
DIsciplina: POSTRE
INES ROJAS
Disciplina: DANZA TEATRO
*PCD – Jorge Ivaldo, Zanazi Nestor y Santiago Arias (Taller Protegido)
*TODOS (Luis, Delia, Ines, Jorge, Nestor y Santiago) CLASIFICADOS A ETAPA FINAL EN MAR DEL PLATA

