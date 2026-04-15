Paula Cruz participó del Primer Encuentro Provincial de Jefes Distritales

Días atrás, en la ciudad de La Plata, el distrito de Laprida estuvo presente en el Primer Encuentro Provincial de Jefas y Jefes Distritales, con la presencia de la Jefe Distrital de Educación Paula Cruz y que fue encabezado por la Directora General de Cultura y Educacion Flavia Terigi, la Subdirectora Claudia Bracchi, Inspección General, SAD y Tribunal.

Un espacio fundamental para compartir miradas, fortalecer el trabajo colectivo y profundizar los lineamientos provinciales que orientan nuestras acciones en cada territorio.

Estos espacios permiten construir acuerdos, intercambiar experiencias y proyectar políticas educativas que garanticen más y mejores oportunidades para todas y todos. Desde la @provinciaba se marcan prioridades claras que nos invitan a seguir trabajando con compromiso, cercanía y presencia en cada distrito. 🙌🏻

Seguimos consolidando una educación que pone en el centro a las y los estudiantes, fortaleciendo las trayectorias educativas y acompañando a cada institución con decisiones que se construyen colectivamente. Porque cuando hay planificación, diálogo y trabajo articulado, se potencia el impacto de las políticas públicas en cada comunidad educativa.