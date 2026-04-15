Interés general

Paula Cruz participó del Primer Encuentro Provincial de Jefes Distritales

El mismo fue encabezado por la Directora General de Cultura y Educacion Flavia Terigi

abril 15, 2026

Días atrás, en la ciudad de La Plata, el distrito de Laprida estuvo presente en el Primer Encuentro Provincial de Jefas y Jefes Distritales, con la presencia de la Jefe Distrital de Educación Paula Cruz y que fue encabezado por la Directora General de Cultura y Educacion Flavia Terigi, la Subdirectora Claudia Bracchi, Inspección General, SAD y Tribunal.

Un espacio fundamental para compartir miradas, fortalecer el trabajo colectivo y profundizar los lineamientos provinciales que orientan nuestras acciones en cada territorio.

Estos espacios permiten construir acuerdos, intercambiar experiencias y proyectar políticas educativas que garanticen más y mejores oportunidades para todas y todos. Desde la @provinciaba se marcan prioridades claras que nos invitan a seguir trabajando con compromiso, cercanía y presencia en cada distrito. 🙌🏻

Seguimos consolidando una educación que pone en el centro a las y los estudiantes, fortaleciendo las trayectorias educativas y acompañando a cada institución con decisiones que se construyen colectivamente. Porque cuando hay planificación, diálogo y trabajo articulado, se potencia el impacto de las políticas públicas en cada comunidad educativa.

abril 15, 2026

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