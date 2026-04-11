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Laprida: por primera vez recibe su jubilación un operario del Taller Protegido

Este tipo de beneficios se efectivizan a través de la ley de Empleo Protegido para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, lo que permitió que esta acción se materializara por primera vez en Laprida y el beneficiario fuera Néstor Zanazzi.

abril 11, 2026

El último viernes -10 de abril- por primera vez un operario del Taller Protegido de Laprida «Camino a la Felicidad» accedió al beneficio de la jubilación.

 

Este tipo de beneficios se efectivizan a través de la ley de Empleo Protegido para trabajadores y trabajadoras con discapacidad, lo que permitió que esta acción se materializara por primera vez en Laprida y el beneficiario fuera Néstor Zanazzi.

 

Estas jubilaciones comenzaron a entregarse en el año 2022 y tiene alcance para aquellas personas que durante 20 años trabajaron de manera ininterrumpida en el Taller Protegido, cuentan con los 45 años de edad y los aportes previsionales requeridos. (ley 26816)

abril 11, 2026

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