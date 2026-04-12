Pasó por Laprida el tren con material del Ejército Argentino

Este domingo cerca de las 14:30 pudo observarse el paso del tren con material militar por las vías de nuestro distrito que se extiende a lo largo de la calle José Martínez.

La formación con treinta vagones cargados con elementos del Ejército Argentino, entre los que destacaron tanques, camionetas y otros vehículos blindados tiene como destino final Darwin, provincia de Río Negro.

El paso del convoy se enmarca en el inicio del Ejercicio Kekén, una operación militar que contempla el despliegue de personal, equipamiento y abastecimiento en distintos puntos de la Patagonia argentina. El traslado ferroviario constituye una de las etapas clave del operativo, que combina medios logísticos multimodales para cubrir grandes distancias. La locomotora y el personal pertenecen a Ferrosur y los vagones son de Belgrano Cargas, que transportan vehículos de combate y de uso general.

El despliegue del equipo militar, según detalló el Ejército en los últimos días, se enmarca en el comienzo del Ejercicio Kekén. Para ello se utilizaron las estaciones Santos Lugares (Provincia de Buenos Aires) y Laboulaye (Provincia de Córdoba) de la Línea San Martín, donde se cargaron los vehículos livianos que participarán del mismo.

Fotos: agradecimiento a Belen Castañares.