Inferiores: Lilán campeón oficial en 5ta división
Finalizó el Torneo de la Liga Lapridense. Racing campeón en el resto de las categorías.
Con la disputa de las finales de vuelta en Laprida y La Madrid finalizó el sábado el Torneo de Divisiones Formativas de la Liga Lapridense tanto en masculino como femenino y la jornada dejó a Racing como el gran protagonista ganando cuatro de las cinco categorías.
La alegría lapridense fue en 5ta. división donde Lilán venció a Platense por 1 a 0 con un gol en contra. En la ida los azulgranas habían ganado por 3 a 1. El encuentro se jugó en la cancha de Juventud y tuvo como árbitro a Adrián Ramirez.
La jornada en el estadio Alejandro Minvielle (cancha neutral) comenzó desde las 11 horas con el partido de Sub 13 femenino, donde Racing venció a Jorge Newbery con un gol convertido en el último minuto por Matilda Ortiz. En la ida habían empatado 1 a 1 y el equipo de Laprida tenía ventaja deportiva.
Luego en séptima división los protagonistas eran Lilán y Racing, quienes venían de empatar 0 a 0 en el encuentro jugado en La Madrid. Partido parejo donde los lamadritenses aprovecharon sus oportunidades y venciero a los azulgranas por 2 a 1. Los goles del campeón fueron anotados por Benjamin Victorero y Mirko Pineda. El empate transitorio de Lilán anotado por Benjamín Torres.
En la cancha de Ingeniero Newbery de La Madrid se jugaron las finales de 8va. y 6ta. división y en ambas categorías Racing dió la vuelta olímpica. en 8va. al ganar por 2 a 0 con goles de Valentino Pérez y Augusto Zahr sobre Deportivo Barracas mientras que en 6ta. el triunfo fue también por 2 a 0 con goles de Elian Ortiz y Alejo Mangone y en este caso venciendo a Ingeniero Newbery.
CAMPEONES 2025
Sub 13 Femenino: campeón del Apertura y del Clausura Racing Club
8va. División: campeón del Apertura Lilan y del Clausura Racing Club
7ma. División: campeón del Apertura y del Clausura Racing Club
6ta. División: campeón del Apertura Juventud y del Clausura Racing Club
5ta. División: campeón del Apertura y del Clausura Lilan