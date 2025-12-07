Inferiores: Lilán campeón oficial en 5ta división

Con la disputa de las finales de vuelta en Laprida y La Madrid finalizó el sábado el Torneo de Divisiones Formativas de la Liga Lapridense tanto en masculino como femenino y la jornada dejó a Racing como el gran protagonista ganando cuatro de las cinco categorías.

La alegría lapridense fue en 5ta. división donde Lilán venció a Platense por 1 a 0 con un gol en contra. En la ida los azulgranas habían ganado por 3 a 1. El encuentro se jugó en la cancha de Juventud y tuvo como árbitro a Adrián Ramirez.

La jornada en el estadio Alejandro Minvielle (cancha neutral) comenzó desde las 11 horas con el partido de Sub 13 femenino, donde Racing venció a Jorge Newbery con un gol convertido en el último minuto por Matilda Ortiz. En la ida habían empatado 1 a 1 y el equipo de Laprida tenía ventaja deportiva.

Luego en séptima división los protagonistas eran Lilán y Racing, quienes venían de empatar 0 a 0 en el encuentro jugado en La Madrid. Partido parejo donde los lamadritenses aprovecharon sus oportunidades y venciero a los azulgranas por 2 a 1. Los goles del campeón fueron anotados por Benjamin Victorero y Mirko Pineda. El empate transitorio de Lilán anotado por Benjamín Torres.

En la cancha de Ingeniero Newbery de La Madrid se jugaron las finales de 8va. y 6ta. división y en ambas categorías Racing dió la vuelta olímpica. en 8va. al ganar por 2 a 0 con goles de Valentino Pérez y Augusto Zahr sobre Deportivo Barracas mientras que en 6ta. el triunfo fue también por 2 a 0 con goles de Elian Ortiz y Alejo Mangone y en este caso venciendo a Ingeniero Newbery.

CAMPEONES 2025

Sub 13 Femenino: campeón del Apertura y del Clausura Racing Club

8va. División: campeón del Apertura Lilan y del Clausura Racing Club

7ma. División: campeón del Apertura y del Clausura Racing Club

6ta. División: campeón del Apertura Juventud y del Clausura Racing Club

5ta. División: campeón del Apertura y del Clausura Lilan