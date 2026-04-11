Allanamiento y secuestro de moto: circulaba a alta velocidad y se dio a la fuga

El día viernes 3/4 a las 18:45 hs se recibe llamado al Centro de Emergencias Municipal refiriendo que andarían motos ocasionando ruidos molestos, desde CEM se visualizan dos motocicletas por calle cale J A Martínez a alta velocidad. Se da aviso a móvil policial, manteniéndolas a la vista, observando que las mismas circulan sobrepasando vehículos y se detienen sobre Av. Pereyra en semáforos. Pero al visualizar el móvil qué frena para interceptarlos, ambas se dan a la fuga cruzando semáforo en rojo en dirección a Mariano J. Pereyra peligrando la circulación de los vehículos que se encontraban en dichas calles, separándose en distintas direcciones.

Día Sábado 4/4 siendo las 16.50 hs. Desde CEM se visualizan 3 motocicletas circulando a alta velocidad por J.A. Martínez desde el Balneario. Se comisiona móvil de transito, mientras se las mantiene a la vista, circulando por Juan XXIII y al llegar a Av. San Martin emprenden caminos separados, dándose a la fuga. Reconociendo a uno de los conductores, que se había dado a la fuga el día anterior, quien ingresa a su domicilio en Pellegrini entre Brown y Sancholuz, a quien se le realiza Acta de infracción.

El Domingo 5/4 a las 14:35 horas, desde CEM se visualizan las mismas motocicletas a alta velocidad por Av. Pereyra sentido Este, de las cuales una de ellas realiza “Willy” antes de llegar a semáforos, por lo que se da aviso a móvil policial, quedando una en su domicilio (siendo el mismo infractor que los días anteriores) mientras que la otra se pierde de vista.

Desde Estación de Policía Comunal se iniciaron actuaciones por “INFRACCIÓN AL ARTICULO 193 BIS DEL CÓDIGO PENAL – PRUEBA ILEGAL DE VELOCIDAD CON VEHÍCULO” con intervención de la Ayudantía de Fiscal Local a cargo Dr. Braga. Tras la identificación de uno de ellos, se llevo a cabo allanamiento dispuesto por Juzgado de Garantías de Olavarría, en C. Pellegrini al 1700, con resultado positivo donde se procedió al secuestro de un casco Marca L52 y Moto Vehículo marca Suzuki, la cual es alojada en depósito Judicial.