Amanecer Azulgrana: cierre de la Colonia del Club Lilán

El día viernes en el Playon del Club Lilán se realizó el acto de cierre de la Colonia Amanecer Azulgrana 2025/26, en el cual niños, niñas, familias y profes pasaron una hermosa noche.

Desde las redes sociales del club se expresaba «Para algunos/as ha sido último año, para otros es el comienzo de una etapa, lo único seguro es que nadie se va a olvidar de las mañanas vividas y compartidas en el Parque Peruilh.»

Luego agregaban «Gracias niñas/os por compartir su crecimiento con el Club, por alegrar y llenar de vida nuestras piletas. Gracias familias por confiarnos a sus tesoros, si algo salió mal, pedimos disculpas. Día a día seguimos aprendiendo.»

Desde la institución, que este año celebra sus 90 años, se manifestaba su agradecimiento al «al excelente grupo de trabajo, a los profes (Silvio, Tomy, Cami, Maxi, Bauti y Luli); ayudantes (Zoe, Sofi, Mari, Male y Mica); guardavidas (Lucio y Luciano), Carlos encargado del parque y Lili que se encarga de todos los detalles, esto es posible gracias a uds»