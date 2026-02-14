Amanecer Azulgrana: cierre de la Colonia del Club Lilán
La actividad se realizó en la noche del viernes 13 en el Playón del Parque Peruilh
El día viernes en el Playon del Club Lilán se realizó el acto de cierre de la Colonia Amanecer Azulgrana 2025/26, en el cual niños, niñas, familias y profes pasaron una hermosa noche.
Desde las redes sociales del club se expresaba «Para algunos/as ha sido último año, para otros es el comienzo de una etapa, lo único seguro es que nadie se va a olvidar de las mañanas vividas y compartidas en el Parque Peruilh.»
Luego agregaban «Gracias niñas/os por compartir su crecimiento con el Club, por alegrar y llenar de vida nuestras piletas. Gracias familias por confiarnos a sus tesoros, si algo salió mal, pedimos disculpas. Día a día seguimos aprendiendo.»
Desde la institución, que este año celebra sus 90 años, se manifestaba su agradecimiento al «al excelente grupo de trabajo, a los profes (Silvio, Tomy, Cami, Maxi, Bauti y Luli); ayudantes (Zoe, Sofi, Mari, Male y Mica); guardavidas (Lucio y Luciano), Carlos encargado del parque y Lili que se encarga de todos los detalles, esto es posible gracias a uds»