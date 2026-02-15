Deportivas
Fútbol: nuevo triunfo de Lilán sobre San Martín en amistoso
Se jugó en Sierras Bayas y el azulgrana ganó por 3 a 0
Durante la última semana se disputaron partidos amistosos entre los equipos Sub 21 y Primera División del Club Lilán y San Martín de Sierras Bayas, que les sirve a ambos como preparatorios para el Torneo de la Unión Regional 2026 que se iniciará el próximo domingo 22 de febrero.
EN SIERRAS BAYAS – Sábado 14
Sub 21: San Martin 2 Lilan 1 (Emir Alegre)
Primera: San Martin 0 Lilan 3 (Tomás Andreatta 2 y Álvaro Di Filippo).
EN LAPRIDA – Sábado 7
Sub 21: Lilan 2 (Emir Alegre 2) San Martin 0.
Primera: Lilan 2 (Silvio Colo y Camilo Di Filippo) San Martin 0.