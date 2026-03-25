Debut y triunfo para Julian Errobidart en el fútbol juvenil de AFA

Debut y triunfo para Julián Errobidart con el club Atlético Platense en el inicio del campeonato de Juveniles de la Liga Profesional de Fútbol 2026.

El delantero surgido en las inferiores del Club Lilán llegó esta temporada al club «calamar» y forma parte del equipo de 5ta. división que logró un claro triunfo por 3 a 0 sobre Barracas Central, en la primera fecha del Torneo de AFA.

Julián debutó con la camiseta N 16, ingresando a los 82 minutos de partido reemplazando a Santiago Raimundo, y fue amonestado por el árbitro Martín Ortiz a los 87 minutos