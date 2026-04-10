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Automovilismo: Juan María Alvarez dice presente en Mar y Sierras en Olavarría

Este fin de semana se realiza la segunda del año en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría. El número final es de 82 entre las cuatro categorías.

abril 10, 2026

El autódromo del AMCO recibirá la segunda competencia de la temporada de para las cuatro categorías de las Mayores del Sudeste que nuevamente tendrán un buen parque y con tres pilotos lapridenses en pista. Juan María Alvarez en Mar y Sierras «A» mientras que Ezequiel Vieytes y Juan María Bobbio estarán en la prueba de invitados en Mar y Sierras  «B»

 

Mar y Sierras B disputará su carrera con pilotos invitados, con 28 binomios presentes en una carrera mas que importante para la el desarrolló del campeonato de la divisional que tuvo como ganador a Pablo Tambussa en Pigüé. Minicross llega nuevamente con una buena cantidad de unidades, transformándose en la categoría con mas autos presentes totalizando 29 para esta visita a la capital del cemento.

 

Mar y Sierras A aumentó la cantidad para esta segunda fecha, los anotados son 18 confirmados con el retorno de Raúl Alonso, Martín Araquistain y Milton Veloz mas el debut de Leonardo Goicochea.

 

Por último, el TC del 40 contará con 7 unidades, un parque bajo que se incrementará desde la próxima fecha de la divisional.

MAR Y SIERRAS A (18)
NRO PILOTO MARCA LOCALIDAD
1 Alvarez, Matias FORD TANDIL
2 Garcia, Manuel FORD BENITO JUAREZ
3 Baños, Matias FORD LA MADRID
4 Alvarez, Federico FORD NECOCHEA
5 Gonzalez, Diego FORD RANELAGH
6 Fernandez, Daniel FORD TRES ARROYOS
7 Alonso, Raul FORD BENITO JUAREZ
8 Eracarret, Tomas FORD TANDIL
11 Perez Bravo, Emanuel CHEV HUANGUELEN
12 Giancaterino, Juan Carlos CHEV A.GON. CHAVES
14 Garmendia, Carlos Emir CHEV LOBERIA
15 Furch, José Ignacio FORD PIGUÉ
17 Aiello, Miguel Angel FORD TANDIL
18 Vivarelli, Justo FORD CHILLAR
21 Araquistain, Martin FORD TANDIL
41 Alvarez Balbin, Juan María CHEV LAPRIDA
67 Goicoechea, Leonardo FORD VILLA GESELL
82 Veloz, Milton FORD A.GON. CHAVES
MINICROSS (29)
NRO PILOTO MARCA LOCALIDAD
1 Skeich, Santiago RENAULT TANDIL
2 Bustos, Ramiro FIAT LIN SAN CAYETANO
3 Pereyra, Matias FIAT LIN TRES ARROYOS
5 Cernuda, Nicolas RENAULT OCHANDIO
6 Baracco, Juan Cruz RENAULT SAN CAYETANO
8 Delgado, Agustin RENAULT VELA
11 Diez D`Onofrio, Rodolfo RENAULT TRES ARROYOS
12 Garcia, Gustavo FIAT TRAN NECOCHEA
13 Diez, Federico RENAULT DAIREAUX
14 Di Lorenzo, Santiago FIAT TRAN NECOCHEA
15 Fernandez, Sebastian RENAULT TANDIL
21 Liuzzi, Camilo RENAULT NECOCHEA
23 Politano, Federico RENAULT BENITO JUAREZ
24 Padin, Maximiliano RENAULT BENITO JUAREZ
28 Pedone, Emilio RENAULT ORENSE
30 Celuce, Federico RENAULT SAN CAYETANO
31 Martinez, Emanuel RENAULT NECOCHEA
36 Abrego, Emanuel FIAT LIN J.N.FERNANDEZ
45 Aldama, Agustin FIAT TRAN NECOCHEA
47 Fuertes, Juan Pedro FIAT NECOCHEA
54 Yane, Felipe FIAT LIN TRES ARROYOS
57 Garcia, Jose RENAULT VELA
68 Hansson, Andres RENAULT TANDIL
69 Vidal Ortelli, Gonzalo RENAULT OLAVARRIA
72 Garcia, Alejandro FIAT BENITO JUAREZ
77 Fernandez, Ivo FIAT LIN ORIENTE
78 Roldan, Alejandro Jesus FIAT TRES ARROYOS
98 Gancedo, Juan José Fiat TRES ARROYOS
99 Pascual, Mariano FIAT MIRAMAR
TC DEL 40 (7)
NRO PILOTO MARCA LOCALIDAD
1 Ruppell, Guillermo FORD ORIENTE
3 Perez, Alfredo FORD LAMADRID
5 Razquin, Gustavo CHEV TANDIL
6 Waldbillig, Pedro CHEV J.N.FERNANDEZ
13 Diaz, Julio Cesar CHEV NECOCHEA
22 Repetti, Walter FORD ORIENTE
55 Gallardo, Luciano FORD TANDIL
MAR Y SIERRAS B TOTAL 28
NRO PILOTO PILOTO INVITADO MARCA
1 Reynosa, Leonel Fabrizio Girado FORD
2 Campos, Matias Nestor Campos FORD
4 Vidal, Marcelo Nicolas Villamayor CHEV
5 Masson Cura, Bautista Franco Masson Cura CHEV
6 De Hormaechea, Eugenio Martin Thevenon CHEV
7 De Francisco, Gaspar Andres Angeli CHEV
11 Guarino, Ruben Luis Juan María Bobbio CHEV
12 Pedone, Federico José Matias Alvarez FORD
13 Tambussa, Pablo Agustin Waldbillig FORD
15 Sabelli, Paulo Oscar Juan Carlos Giancaterino CHEV
16 Ochoa, Francisco Santiago Etchevarne CHEV
17 Cebrian, Carlos Andres Hansson FORD
18 Tambussa, Sergio Franco Rodriguez FORD
19 Salvador, Juan Manuel Miguel Aiello CHEV
21 Arrizubieta, Guillermo Juan Cruz Lavie CHEV
22 Haedo, Joaquin Guillermo Yane FORD
23 Vargas, Carlos Adrian Federico Roumec CHEV
27 Elias Catub, Jorge Yael Guillermo Willy Christensen CHEV
28 Peña Laborde, Lucas Lautaro Matías Baños CHEV
30 Silva, Fernando Timoteo Ezequiel Vieytes FORD
32 Graf, Luis Diego Eliel Perez CHEV
43 Erpelding, Matias Emmanuel Pérez Bravo FORD
47 Moris, Abdon Alfredo perez CHEV
61 Belio Fauret, Gonzalo Rodolfo Aldasoro FORD
72 Teruggi, Franco Federico Dominguez
77 Diez, Sergio Mauricio Fernández Gustavo CHEV
84 Daza, Damian Felipe Yane FORD
91 Ugarte, Enrique Tomas Eracarret CHEV

Fuente: https://www.circuitounoweb.net/

abril 10, 2026

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