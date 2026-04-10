Automovilismo: Juan María Alvarez dice presente en Mar y Sierras en Olavarría

El autódromo del AMCO recibirá la segunda competencia de la temporada de para las cuatro categorías de las Mayores del Sudeste que nuevamente tendrán un buen parque y con tres pilotos lapridenses en pista. Juan María Alvarez en Mar y Sierras «A» mientras que Ezequiel Vieytes y Juan María Bobbio estarán en la prueba de invitados en Mar y Sierras «B»

Mar y Sierras B disputará su carrera con pilotos invitados, con 28 binomios presentes en una carrera mas que importante para la el desarrolló del campeonato de la divisional que tuvo como ganador a Pablo Tambussa en Pigüé. Minicross llega nuevamente con una buena cantidad de unidades, transformándose en la categoría con mas autos presentes totalizando 29 para esta visita a la capital del cemento.

Mar y Sierras A aumentó la cantidad para esta segunda fecha, los anotados son 18 confirmados con el retorno de Raúl Alonso, Martín Araquistain y Milton Veloz mas el debut de Leonardo Goicochea.

Por último, el TC del 40 contará con 7 unidades, un parque bajo que se incrementará desde la próxima fecha de la divisional.