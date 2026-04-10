Automovilismo: Juan María Alvarez dice presente en Mar y Sierras en Olavarría
Este fin de semana se realiza la segunda del año en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría. El número final es de 82 entre las cuatro categorías.
El autódromo del AMCO recibirá la segunda competencia de la temporada de para las cuatro categorías de las Mayores del Sudeste que nuevamente tendrán un buen parque y con tres pilotos lapridenses en pista. Juan María Alvarez en Mar y Sierras «A» mientras que Ezequiel Vieytes y Juan María Bobbio estarán en la prueba de invitados en Mar y Sierras «B»
Mar y Sierras B disputará su carrera con pilotos invitados, con 28 binomios presentes en una carrera mas que importante para la el desarrolló del campeonato de la divisional que tuvo como ganador a Pablo Tambussa en Pigüé. Minicross llega nuevamente con una buena cantidad de unidades, transformándose en la categoría con mas autos presentes totalizando 29 para esta visita a la capital del cemento.
Mar y Sierras A aumentó la cantidad para esta segunda fecha, los anotados son 18 confirmados con el retorno de Raúl Alonso, Martín Araquistain y Milton Veloz mas el debut de Leonardo Goicochea.
Por último, el TC del 40 contará con 7 unidades, un parque bajo que se incrementará desde la próxima fecha de la divisional.
|MAR Y SIERRAS A (18)
|NRO
|PILOTO
|MARCA
|LOCALIDAD
|1
|Alvarez, Matias
|FORD
|TANDIL
|2
|Garcia, Manuel
|FORD
|BENITO JUAREZ
|3
|Baños, Matias
|FORD
|LA MADRID
|4
|Alvarez, Federico
|FORD
|NECOCHEA
|5
|Gonzalez, Diego
|FORD
|RANELAGH
|6
|Fernandez, Daniel
|FORD
|TRES ARROYOS
|7
|Alonso, Raul
|FORD
|BENITO JUAREZ
|8
|Eracarret, Tomas
|FORD
|TANDIL
|11
|Perez Bravo, Emanuel
|CHEV
|HUANGUELEN
|12
|Giancaterino, Juan Carlos
|CHEV
|A.GON. CHAVES
|14
|Garmendia, Carlos Emir
|CHEV
|LOBERIA
|15
|Furch, José Ignacio
|FORD
|PIGUÉ
|17
|Aiello, Miguel Angel
|FORD
|TANDIL
|18
|Vivarelli, Justo
|FORD
|CHILLAR
|21
|Araquistain, Martin
|FORD
|TANDIL
|41
|Alvarez Balbin, Juan María
|CHEV
|LAPRIDA
|67
|Goicoechea, Leonardo
|FORD
|VILLA GESELL
|82
|Veloz, Milton
|FORD
|A.GON. CHAVES
|MINICROSS (29)
|NRO
|PILOTO
|MARCA
|LOCALIDAD
|1
|Skeich, Santiago
|RENAULT
|TANDIL
|2
|Bustos, Ramiro
|FIAT LIN
|SAN CAYETANO
|3
|Pereyra, Matias
|FIAT LIN
|TRES ARROYOS
|5
|Cernuda, Nicolas
|RENAULT
|OCHANDIO
|6
|Baracco, Juan Cruz
|RENAULT
|SAN CAYETANO
|8
|Delgado, Agustin
|RENAULT
|VELA
|11
|Diez D`Onofrio, Rodolfo
|RENAULT
|TRES ARROYOS
|12
|Garcia, Gustavo
|FIAT TRAN
|NECOCHEA
|13
|Diez, Federico
|RENAULT
|DAIREAUX
|14
|Di Lorenzo, Santiago
|FIAT TRAN
|NECOCHEA
|15
|Fernandez, Sebastian
|RENAULT
|TANDIL
|21
|Liuzzi, Camilo
|RENAULT
|NECOCHEA
|23
|Politano, Federico
|RENAULT
|BENITO JUAREZ
|24
|Padin, Maximiliano
|RENAULT
|BENITO JUAREZ
|28
|Pedone, Emilio
|RENAULT
|ORENSE
|30
|Celuce, Federico
|RENAULT
|SAN CAYETANO
|31
|Martinez, Emanuel
|RENAULT
|NECOCHEA
|36
|Abrego, Emanuel
|FIAT LIN
|J.N.FERNANDEZ
|45
|Aldama, Agustin
|FIAT TRAN
|NECOCHEA
|47
|Fuertes, Juan Pedro
|FIAT
|NECOCHEA
|54
|Yane, Felipe
|FIAT LIN
|TRES ARROYOS
|57
|Garcia, Jose
|RENAULT
|VELA
|68
|Hansson, Andres
|RENAULT
|TANDIL
|69
|Vidal Ortelli, Gonzalo
|RENAULT
|OLAVARRIA
|72
|Garcia, Alejandro
|FIAT
|BENITO JUAREZ
|77
|Fernandez, Ivo
|FIAT LIN
|ORIENTE
|78
|Roldan, Alejandro Jesus
|FIAT
|TRES ARROYOS
|98
|Gancedo, Juan José
|Fiat
|TRES ARROYOS
|99
|Pascual, Mariano
|FIAT
|MIRAMAR
|TC DEL 40 (7)
|NRO
|PILOTO
|MARCA
|LOCALIDAD
|1
|Ruppell, Guillermo
|FORD
|ORIENTE
|3
|Perez, Alfredo
|FORD
|LAMADRID
|5
|Razquin, Gustavo
|CHEV
|TANDIL
|6
|Waldbillig, Pedro
|CHEV
|J.N.FERNANDEZ
|13
|Diaz, Julio Cesar
|CHEV
|NECOCHEA
|22
|Repetti, Walter
|FORD
|ORIENTE
|55
|Gallardo, Luciano
|FORD
|TANDIL
|MAR Y SIERRAS B
|TOTAL
|28
|NRO
|PILOTO
|PILOTO INVITADO
|MARCA
|1
|Reynosa, Leonel
|Fabrizio Girado
|FORD
|2
|Campos, Matias
|Nestor Campos
|FORD
|4
|Vidal, Marcelo
|Nicolas Villamayor
|CHEV
|5
|Masson Cura, Bautista
|Franco Masson Cura
|CHEV
|6
|De Hormaechea, Eugenio
|Martin Thevenon
|CHEV
|7
|De Francisco, Gaspar
|Andres Angeli
|CHEV
|11
|Guarino, Ruben Luis
|Juan María Bobbio
|CHEV
|12
|Pedone, Federico José
|Matias Alvarez
|FORD
|13
|Tambussa, Pablo
|Agustin Waldbillig
|FORD
|15
|Sabelli, Paulo Oscar
|Juan Carlos Giancaterino
|CHEV
|16
|Ochoa, Francisco
|Santiago Etchevarne
|CHEV
|17
|Cebrian, Carlos
|Andres Hansson
|FORD
|18
|Tambussa, Sergio
|Franco Rodriguez
|FORD
|19
|Salvador, Juan Manuel
|Miguel Aiello
|CHEV
|21
|Arrizubieta, Guillermo
|Juan Cruz Lavie
|CHEV
|22
|Haedo, Joaquin
|Guillermo Yane
|FORD
|23
|Vargas, Carlos Adrian
|Federico Roumec
|CHEV
|27
|Elias Catub, Jorge Yael
|Guillermo Willy Christensen
|CHEV
|28
|Peña Laborde, Lucas Lautaro
|Matías Baños
|CHEV
|30
|Silva, Fernando Timoteo
|Ezequiel Vieytes
|FORD
|32
|Graf, Luis Diego
|Eliel Perez
|CHEV
|43
|Erpelding, Matias
|Emmanuel Pérez Bravo
|FORD
|47
|Moris, Abdon
|Alfredo perez
|CHEV
|61
|Belio Fauret, Gonzalo
|Rodolfo Aldasoro
|FORD
|72
|Teruggi, Franco
|Federico Dominguez
|77
|Diez, Sergio Mauricio
|Fernández Gustavo
|CHEV
|84
|Daza, Damian
|Felipe Yane
|FORD
|91
|Ugarte, Enrique
|Tomas Eracarret
|CHEV
Fuente: https://www.circuitounoweb.net/