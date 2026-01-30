Dos bomberos voluntarios de Laprida viajan a Chubut para colaborar en la lucha contra el fuego

El viernes 30 de enero a las 04:00hs, el 2do jefe Of. Aux. de Escuadra Juan Harismendi y el Bombero Emmanuel Strossio parten hacia la provincia de Chubut para conformar la brigada forestal de la Provincia de Bs As y en representación de la Región Sur juntos con bomberos de la zona La Madrid, Tres Arroyos, Copetonas, Claromecó etc, quienes brindaran colaboración en los incendios forestales en dicha provincia que son de público conocimiento.

Es una convocatoria que realizo la provincia a través de Defensa Civil en dicha brigada esta conformada por personal de las diferentes federaciones de bomberos y personal de brigadas forestales pertecientes a la provincia, esta labor les demandará unos 10 días de trabajos en Chubut.

La delegación local se moviliza en la Unidad Nº 11, una Ford Ranger doble tracción, equipada con un equipo forestal de 750 litros, especialmente preparada para este tipo de intervenciones. La caravana partirá junto a otros vehículos desde distintos puntos de la provincia, con un punto de encuentro en Bahía Blanca, estimando la llegada a Chubut para el día sábado y comenzar a prestar servicio ya en las primeras horas de la mañana de ese día