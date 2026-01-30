Provincia
La Provincia reabre las paritarias tras el último acuerdo y ya convocó a los gremios
A tan solo días del último convenio firmado con la mayor parte de los trabajadores estatales y docentes, la Provincia reabrirá las negociaciones paritarias.
La nueva convocatoria fue confirmada en las últimas horas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció a través de las redes sociales el llamado y confirmó, de esta manera, que la Provincia decidió cumplir con el compromiso asumido en el marco de aquella puja reuniendo a los gremios a retomar las discusiones.
«Fuimos convocados a paritaria salarial para el día jueves 5 de febrero», indicaron las autoridades de ATE en su cuenta de X y ratificaron así que volverán a verse las caras con los funcionarios bonaerenses la próxima semana.
Fuente https://www.0221.com.ar/