La Provincia reabre las paritarias tras el último acuerdo y ya convocó a los gremios

A tan solo días del último convenio firmado con la mayor parte de los trabajadores estatales y docentes, la Provincia reabrirá las negociaciones paritarias.

enero 30, 2026
Tal y como lo había prometido, el Gobierno de Axel Kicillof volvió a convocar a los representantes de los sindicatos que reúnen a la mayor parte de los trabajadores del Estado bonaerense y retomará junto a ellos las negociaciones paritarias.

El llamado llega a tan solo días del último acuerdo salarial alcanzado entre las partes, que dio por cerrada la discusión de 2025 haciendo lugar a los pedidos que los gremios habían elevado. El acuerdo, además, abrió también la negociación de 2026 y selló el primer aumento en lo que va del año.

La nueva convocatoria fue confirmada en las últimas horas por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que anunció a través de las redes sociales el llamado y confirmó, de esta manera, que la Provincia decidió cumplir con el compromiso asumido en el marco de aquella puja reuniendo a los gremios a retomar las discusiones.

«Fuimos convocados a paritaria salarial para el día jueves 5 de febrero», indicaron las autoridades de ATE en su cuenta de X y ratificaron así que volverán a verse las caras con los funcionarios bonaerenses la próxima semana.

Fuente https://www.0221.com.ar/

enero 30, 2026

