Provincia

Kicillof convoco a los 135 intendentes de la Provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof reunirá a los 135 intendentes en la Gobernación para analizar el impacto del rumbo económico nacional en la provincia y las finanzas municipales.

marzo 24, 2026
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitó a los 135 jefes comunales del terruño bonaerense para el próximo jueves 26 de marzo.
El motivo del encuentro será para llevar adelante una jornada denominada “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios».
En medio de un contexto económico cada vez más complejo para la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof citó a los 135 intendentes bonaerenses a un encuentro en La Plata para poner en común la situación financiera que atraviesan cada uno de los municipios.

 

marzo 24, 2026

Publicaciones relacionadas

Violencia de género en la Provincia: 146.000 causas y 78 femicidios en 2025

marzo 8, 2026

Cómo quedaron los sueldos de estatales y docentes tras el acuerdo paritario con la Provincia

marzo 7, 2026

Buscan repoblar con pejerrey las lagunas bonaerenses

febrero 12, 2026

A partir de marzo, las patentes bonaerenses se pagarán todos los meses

febrero 12, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba