Provincia
Kicillof convoco a los 135 intendentes de la Provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof reunirá a los 135 intendentes en la Gobernación para analizar el impacto del rumbo económico nacional en la provincia y las finanzas municipales.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, invitó a los 135 jefes comunales del terruño bonaerense para el próximo jueves 26 de marzo.
El motivo del encuentro será para llevar adelante una jornada denominada “Consecuencias económicas del Gobierno de Milei en el sistema productivo y económico de la provincia de Buenos Aires y sus municipios».