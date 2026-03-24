Policiales

Policía: Cristian Barrios nuevo Jefe Comunal en Laprida

La asunción aún sin oficializar se habría producido hace unos 10 días aproximadamente

marzo 24, 2026

Desde hace aproximadamente diez días, la conducción policial en el distrito de Laprida tiene nuevo Jefe, tratándose del Comisario Cristian Barrios, quien reemplaza al  Comisario Inspector Juan Díaz, quien dejó su cargo en la ciudad para continuar su carrera en la ciudad de Olavarría.

 

La presentación oficial de Cristian Barrios aún no se ha realizado oficialmente por parte de la Departamental de Coronel Suárez y el nuevo titular de la Policía Comunal es nativo de nuestra ciudad, teniendo en sus antecedentes haber ejercido la Jefatura de la Estación de Policía Comunal entre marzo del 2018 y junio de 2022.

marzo 24, 2026

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