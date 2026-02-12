A partir de marzo, las patentes bonaerenses se pagarán todos los meses

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) confirmó que a partir de marzo el impuesto automotor dejará de pagarse de manera bimestral y pasará a liquidarse mensualmente. El nuevo esquema establece diez cuotas desde marzo hasta diciembre, aunque los contribuyentes también podrán optar por el pago anual en una sola vez.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca facilitar la organización financiera de los contribuyentes y evitar la acumulación de pagos en una sola boleta. Según indicó, el cambio fue posible tras la modernización de los sistemas informáticos del organismo y podría extenderse en el futuro a otros tributos, como el impuesto inmobiliario.

El calendario 2026 establece que la primera cuota y la opción de pago anual vencerán el 10 de marzo. Luego, las fechas de vencimiento serán el 9 de abril, 7 de mayo, 9 de junio, 8 de julio, 11 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre.

Desde el organismo aclararon que el nuevo esquema no modifica el monto total anual del impuesto, sino únicamente la frecuencia de pago. En paralelo, se implementó un nuevo sistema de cálculo con cinco tramos y alícuotas progresivas, en reemplazo de las quince escalas vigentes anteriormente, con el objetivo de simplificar el proceso y brindar mayor transparencia.

La alícuota parte del 1% para vehículos con valuación fiscal de hasta $14.100.000 y llega al 4,5% para los rodados de mayor valor. El porcentaje se aplica únicamente sobre el excedente de cada tramo, según lo dispuesto por la Ley Impositiva 2026.

Tal como señala el portal Infobae, ARBA informó además que los vehículos destinados a uso comercial, como utilitarios o camionetas de trabajo, podrán acceder a un régimen especial con alícuotas diferenciadas si acreditan su vinculación con una actividad registrada en Ingresos Brutos.

El organismo recordó que la Provincia administra el cobro del impuesto automotor durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, mientras que luego la recaudación pasa a los municipios. Asimismo, las boletas estarán disponibles en formato digital y podrán abonarse por medios electrónicos.

Girard sostuvo que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”, y atribuyó los incrementos registrados en 2025 a la falta de aprobación de la ley impositiva durante ese período.