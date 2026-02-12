Dos aprehendidos por venta de cocaína en Laprida

Tras una investigación que se inició a fines del año 2025, mediante una denuncia anónima, donde se alertaba la venta de estupefacientes (cocaína) por parte de una pareja domiciliada en la ciudad de Laprida, Personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la ciudad de Olavarría, comenzaron con las tareas investigativas del caso bajo las órdenes de la Fiscalía Nro. 19 de Olavarría a cargo del Dr. Cristian Urlezaga , logrando establecer la participación de esta pareja mayores de edad, que efectivamente comercializaban estupefacientes a jóvenes de la ciudad.-

Tras varios meses de investigación en la cual se realizaron distintas tareas, como intervenciones telefónicas, vigilancias y seguimientos y contando con el apoyo del Centro Municipal de Emergencias de Laprida (C.E.M), quienes pusieron a disposición de los investigadores imágenes fílmicas de alta calidad que realizan mediante cámaras del centro de monitoreo de esa ciudad, se logró obtener pruebas suficientes que evidenciaban la actividad ilícita llevada a cabo por la pareja sospechada, ante lo cual el Ministerio publico Fiscal (UFI nro.19) solicito la correspondiente Orden de Allanamiento, siendo otorgada por el Juez Dr. Carlos Villamarin de Olavarría.

Promediando las 06:30 de la mañana del día Miércoles 11 de Febrero, el dispositivo policial se puso en marcha, donde el personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas realizaron el allanamiento correspondiente en la vivienda ubicada en calle ARRIAGA sin numeración, a metros de calle José Martínez de la ciudad de Laprida.

Tras el operativo se logró un importante secuestro de cocaína fraccionada y destinada para la venta, elementos utilizados para el fraccionamiento y estiramiento de la sustancia, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Tras los resultados obtenidos, el masculino y la femenina resultaron aprehendidos y fueron puesto a disposición de la Justicia, donde este día Jueves fueron trasladados a sede de la fiscalía de Olavarría a los fines de prestar declaración indagatoria y siendo asistidos por un abogado particular, los imputados se negaron a declarar, por lo que actualmente continúan privados de su libertad, siendo alojados en dependencias policiales hasta que se otorgue cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

De esta manera se lleva tranquilidad a la población y se invita a la misma a comprometerse y/o denunciar en forma anónima cualquier actividad relacionada con el flagelo de las drogas, esto brinda herramientas para que, en forma conjunta con las distintas fuerzas Policiales, municipales y fiscales, se pueda combatir esta actividad Ilícita y poner a disposición de la Justicia a sus culpables, protegiendo de esta manera la salud de la población.