Policiales: un hombre fue detenido por portación de arma blanca

Siendo las 01:06 hs de este miércoles 01 de Julio, se recibe en el Centro de Emergencias Municipal novedad del 911 sobre masculino en actitud sospechosa. Se lo mantiene a la vista y se envía móvil policial de Estación de Policía Comunal, quienes lo interceptan e identifican en calle J. A. Martínez, siendo un joven de nuestra ciudad, de 23 años, refiriendo que estaba esperando a una femenina.

Siendo las 02:14 hs se recibe novedad de 911 informando que por Bto. Martínez cerca de la estación de Trenes, hay un masculino encapuchado, con un cuchillo y acompañado por una femenina.

Arribado personal policial al lugar, proceden a interceptar al masculino, siendo el mismo que el llamado anterior, quien entre sus prendas poseía un arma blanca haciendo entrega voluntaria de la misma, procediendo a su detención.

Alojado en calabozos de la Dependencia. Iniciando actuaciones contravencionales por “INFRACCION ART 42 – DECRETO LEY 8031” con intervención del Juzgado de Paz de Laprida a cargo de la Dra. Saint Martin.