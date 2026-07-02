Policiales

Policiales: un hombre fue detenido por portación de arma blanca

Se encontraba acompañado por una mujer y entrego la misma en forma voluntaria

julio 2, 2026

Siendo las 01:06 hs de este miércoles 01 de Julio, se recibe en el Centro de Emergencias Municipal novedad del 911 sobre masculino en actitud sospechosa. Se lo mantiene a la vista y se envía móvil policial de Estación de Policía Comunal, quienes lo interceptan e identifican en calle J. A. Martínez, siendo un joven de nuestra ciudad, de 23 años, refiriendo que estaba esperando a una femenina.

 

Siendo las 02:14 hs se recibe novedad de 911 informando que por Bto. Martínez cerca de la estación de Trenes, hay un masculino encapuchado, con un cuchillo y acompañado por una femenina.

 

Arribado personal policial al lugar, proceden a interceptar al masculino, siendo el mismo que el llamado anterior, quien entre sus prendas poseía un arma blanca haciendo entrega voluntaria de la misma, procediendo a su detención.

 

Alojado en calabozos de la Dependencia. Iniciando actuaciones contravencionales por “INFRACCION ART 42 – DECRETO LEY 8031” con intervención del Juzgado de Paz de Laprida a cargo de la Dra. Saint Martin.

julio 2, 2026

Publicaciones relacionadas

Joven lapridense de 18 años perdió la vida tras chocar con un camión

julio 1, 2026

Nuevo accidente en el cruce de las rutas 76 y 51

febrero 12, 2026

Dos aprehendidos por venta de cocaína en Laprida

febrero 12, 2026

Aprehendido por incumplir una prohibición de acercamiento

febrero 11, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba