Inferiores: Lilán campeón en 7ma y 5ta y Newbery en 8va.

En la fría tarde de este sábado 4 de julio, se jugo la decimatercera fecha del Torneo Oficial Apertura de Divisiones Formativas que organiza la Liga Lapridense de Fútbol y luego de la misma tres equipos festejaron logros importantes a una fecha del final del certamen.

En octava división Jorge Newbery se aseguro el primer puesto y el próximo sábado definirá si es campeón absoluto o compartido con su clásico rival, Lilán que se encuentra a 3 puntos cuando resta sólo una fecha. En esta categoría recordamos que la Liga Lapridense reconoce como campeones a los equipos que llegan igualados en puntos al final del torneo.

En septima división, Lilán venció a su clásico rival y le saco 5 puntos de ventaja y se aseguró el primer puesto al igual que en quinta división, al ganar el encuentro de este sábado le saco 8 puntos a sus escoltas.

En sexta el título se definirá en la próxima fecha y llegan con la misma cantidad de puntos Lilán y Racing. De ganar los dos el campeonato será para los azulgranas por el sistema de desempate olímpico.

El sábado anterior, el equipo femenino de Juventud había festejado el título en la categoría Sub 13.

Todos los resultados de la 13ra. fecha disputada esta tarde (4-7)

NEWBERY VS LILÁN

Sub 13 Newbery 1 (Máxima Barreiro) Vs Lilán 0

8va Newbery 1 (Simón Politano) Vs 1 Lilán (Benjamín Arias)

7ma Newbery 0 Vs Lilán 4 (Eros Linares 2 y Theo Rabbena 2)

6ta Newbery 0 Vs Lilán 2 (Agustín Montero 2)

5ta Newbery 0 Vs Lilán 3 (Gerónimo Razzetto, Julian Villarreal y Pedro Despoux)

INGENIERO VS JUVENTUD

8va Ingeniero 2 (Simón Unis y Felipe Pereyra) Vs Juventud 0

7ma Ingeniero 2 (Feliciano Billani y Bautista Díaz) Vs Juventud 4 (Gonzalo Benítez, Kevin Fernández y Franco Moura y 1 en contra)

6ta Ingeniero 3 (Santiago Schwint 3) Vs Juventud 1 (Tomás Albarracín)

5ta Ingeniero 1 (Thiago Figueroa) Vs Juventud 3 (Cosme Sdrubolini, Bautista Soma y Ernesto Larraza)

PLATENSE VS RACING

Sub 13: Platense 0 Vs Racing 2 (Ondicol Siena 2)

8va Platense 1 (Sanga Ignacio) Vs Racing 5 (Pérez Valentino 3, Arreche Francisco y Calles Lautaro)

7ma Platense 0 Vs Racing 1 (Bautista Hiess)

6ta Platense 0 Vs Racing 7 (Bereay Pedro 3, Fernández Valentino, Victorero Tiziano, Soudrell Matías y Oyesqui Santiago)

5ta Platense 3 (Juan Cruz Presas 2 y Benjamín Cascallares) Vs Racing 1 (Agustín Mañero)

Próxima fecha: sábado 11 de julio

Lilán Vs Platense

Racing Vs Barracas

Juventud Vs Newbery