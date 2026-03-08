Femenino: amistoso de Lilán en Olavarría

Este sábado el equipo de primera división del Club Lilán jugó su primer partido amistoso preparatorio para el Torneo Apertura de la Liga Lapridense que comenzará el domingo 15 de marzo.

Con nuevas caras en su formación y nuevo técnico, las azulgranas jugaron su encuentro ante Ciudad de Olavarría, en la cancha de Embajadores y el triunfo fue para las olavarrienses por 2 a 1. El gol azulgrana convertido por Mariela Fuchs de tiro libre.

El flamente técnico Lucas Celis manifestaba al finalizar el encuentro «nos volvimos muy contentos porque hoy fue la primera vez en 25 días de pretemporada hicimos fútbol», agradeciendo el esfuerzo a sus jugadoras.

En Lilán se pudieron ver caras nuevas con la arquera Eli Rios (ex Barracas), Sofía Elorriaga (ex Racing) como también a Mara Carceles, en su regreso al fútbol de la Liga luego de su paso por el fútbol olavarriense y Shirley Quinteros quien llegó desde Platense, manteniendo la base del equipo de la temporada 2025.

Debemos destacar también en el equipo Ciudad de Olavarria, la presencia de la jugadora Mía Suárez quien dejó Juventud para jugar en el equipo olavarriense en la temporada 2026.