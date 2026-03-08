Mateo Bustos participará en el Rower Triatlón Olímpico ISS de Mar del Plata
El domingo 15 de marzo la empresa ISSports llevará adelante una nueva prueba en la cuna del deporte. La competencia forma parte del Campeonato Argentino de Triatlón sin drafting.
El Rower Triatlón Olímpico ISS se lleva a cabo sobre 1.500 metros de natación -en aguas del Centro Naval en circuito boyado-, un recorrido de bici de 40 kilómetros enteramente costero de sur a norte y 10 kilómetros finales de carrera a pie.
El Olímpico tendrá un atractivo especial ya que, además de la prueba individual, estará en disputa la Arena Copa por Equipos by ISSports. Con 7 integrantes, los teams sumarán los tiempos de cada uno para dirimir al campeón. Quedan fuera de esta lista quienes ocupen el top 5 de la general. Entre otros, participarán Triatlón Para Todos, Anfibios, Z3D Triatlón, Mutti Team, Grupo A y Estás para Más.
Además, habrá cantidad y calidad de triatletas con pasado ganador en la distancia y en el Half marplatense. Destacada por demás, el regreso al Olímpico del ramense Flavio Morandini, máximo triunfador de la prueba, con 4 títulos.
Morandini tendrá duros escollos en el marplatense Tiago Muñoz –actual monarca tras su éxito en diciembre-, Gerónimo Dhereté (Azul), Santiago Ledesma y Agustín Leiro (Ituzaingó), Mateo Bustos Pecaut (Laprida) y el local Gabriel Marangoni.
En damas, Brenda Rosso (Haedo), Lucila Merlo (Merlo), Gabriela Carena (Río Cuarto), Yanina Minaglia (Escobar), Lucía Dibbern (Tres Arroyos) y Brenda Bernard (Pergamino) aparecen como candidatas para llevarse el «1».
Entre otros destacados, correrán los históricos Oscar Galíndez (Río Tercero) y Andrés Darricau (Trenque Lauquen), Gabriel Guaragna (Quilmes), Rodrigo Memmo (Berazategui), Pablo Bien (Bahía Blanca), Matías Campi (Viedma) y Christian Carletto (Mar del Plata)