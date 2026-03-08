Mateo Bustos participará en el Rower Triatlón Olímpico ISS de Mar del Plata

El Rower Triatlón Olímpico ISS se lleva a cabo sobre 1.500 metros de natación -en aguas del Centro Naval en circuito boyado-, un recorrido de bici de 40 kilómetros enteramente costero de sur a norte y 10 kilómetros finales de carrera a pie.

El Olímpico tendrá un atractivo especial ya que, además de la prueba individual, estará en disputa la Arena Copa por Equipos by ISSports. Con 7 integrantes, los teams sumarán los tiempos de cada uno para dirimir al campeón. Quedan fuera de esta lista quienes ocupen el top 5 de la general. Entre otros, participarán Triatlón Para Todos, Anfibios, Z3D Triatlón, Mutti Team, Grupo A y Estás para Más.

Además, habrá cantidad y calidad de triatletas con pasado ganador en la distancia y en el Half marplatense. Destacada por demás, el regreso al Olímpico del ramense Flavio Morandini, máximo triunfador de la prueba, con 4 títulos.

Morandini tendrá duros escollos en el marplatense Tiago Muñoz –actual monarca tras su éxito en diciembre-, Gerónimo Dhereté (Azul), Santiago Ledesma y Agustín Leiro (Ituzaingó), Mateo Bustos Pecaut (Laprida) y el local Gabriel Marangoni.

En damas, Brenda Rosso (Haedo), Lucila Merlo (Merlo), Gabriela Carena (Río Cuarto), Yanina Minaglia (Escobar), Lucía Dibbern (Tres Arroyos) y Brenda Bernard (Pergamino) aparecen como candidatas para llevarse el «1».

Entre otros destacados, correrán los históricos Oscar Galíndez (Río Tercero) y Andrés Darricau (Trenque Lauquen), Gabriel Guaragna (Quilmes), Rodrigo Memmo (Berazategui), Pablo Bien (Bahía Blanca), Matías Campi (Viedma) y Christian Carletto (Mar del Plata)