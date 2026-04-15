Patín: destacado participación de Newbery en Torneo Regional en Tres Arroyos

El Fin de semana se llevó a cabo el 1er Regional de Asociación Centro, en el Polideportivo de Tres Arroyos.

Jorge Newbery con sus patinadoras obtuvieron los siguientes resultados:

LIBRE

QUINTA C 8 y 9 AÑOS

Neriza Casimir 2do puesto

CUARTA C 14 y 15 AÑOS

Matilda Raya 1er puesto

TERCERA C 16 AÑOS Y MAS

Olivia Stagnaro 3er puesto

PROMOCIONAL B INFANTIL CABALLEROS

Felipe Puga 1er puesto

TERCERA B JUNIOR

Sofia Mendez Moreira 5to puesto

ESCUELA

TERCERA C 14 y 15 AÑOS

Jacinta Rabanal 1er puesto

Matilda Raya 2do puesto

TERCERA 16 AÑOS Y MAS

Jazmin Bruseghini 2do puesto

PROMOCIONAL B JUNIOR

Sofia Mendez Moreira 3er puesto