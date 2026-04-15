Deportivas
Patín: destacado participación de Newbery en Torneo Regional en Tres Arroyos
La delegación lapridense tuvo su primera actividad oficial de competencia del año.
El Fin de semana se llevó a cabo el 1er Regional de Asociación Centro, en el Polideportivo de Tres Arroyos.
Jorge Newbery con sus patinadoras obtuvieron los siguientes resultados:
LIBRE
QUINTA C 8 y 9 AÑOS
Neriza Casimir 2do puesto
CUARTA C 14 y 15 AÑOS
Matilda Raya 1er puesto
TERCERA C 16 AÑOS Y MAS
Olivia Stagnaro 3er puesto
PROMOCIONAL B INFANTIL CABALLEROS
Felipe Puga 1er puesto
TERCERA B JUNIOR
Sofia Mendez Moreira 5to puesto
ESCUELA
TERCERA C 14 y 15 AÑOS
Jacinta Rabanal 1er puesto
Matilda Raya 2do puesto
TERCERA 16 AÑOS Y MAS
Jazmin Bruseghini 2do puesto
PROMOCIONAL B JUNIOR
Sofia Mendez Moreira 3er puesto