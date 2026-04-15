Deportivas

Patín: destacado participación de Newbery en Torneo Regional en Tres Arroyos

La delegación lapridense tuvo su primera actividad oficial de competencia del año.

abril 15, 2026

El Fin de semana se llevó a cabo el 1er Regional de Asociación Centro, en el Polideportivo de Tres Arroyos.

Jorge Newbery con sus patinadoras obtuvieron los siguientes resultados:

LIBRE

QUINTA C 8 y 9 AÑOS

Neriza Casimir 2do puesto

CUARTA C 14 y 15 AÑOS

Matilda Raya 1er puesto

TERCERA C 16 AÑOS Y MAS

Olivia Stagnaro 3er puesto

PROMOCIONAL B INFANTIL CABALLEROS

Felipe Puga 1er puesto

TERCERA B JUNIOR

Sofia Mendez Moreira 5to puesto

ESCUELA

TERCERA C 14 y 15 AÑOS

Jacinta Rabanal 1er puesto

Matilda Raya 2do puesto

TERCERA 16 AÑOS Y MAS

Jazmin Bruseghini 2do puesto

PROMOCIONAL B JUNIOR

Sofia Mendez Moreira 3er puesto

abril 15, 2026

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