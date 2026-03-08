Locales

Mus: se jugó la primera fecha del clasificatorio al Nacional

marzo 8, 2026
Los naipes hablaron y el MUS volvió a reunir a la comunidad en una gran noche de juego y camaradería.
Con 17 parejas en competencia, se disputó el Campeonato de MUS local exclusivo para socios en el Centro Vasco Lagunen Etxea, con muy buena concurrencia y el gran clima que siempre genera este juego tan querido de la cultura vasca.
Tras varias rondas de estrategia, señas cómplices y grandes manos, la pareja integrada por el «Negro» Arias y Diego Silvestro se consagró ganadora de la primer fecha
Recordamos que quienes ganen representarán a la institución en la próxima instancia del campeonato en Maipú, buscando seguir avanzando en el camino que conduce al internacional en Bilbao.
marzo 8, 2026

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