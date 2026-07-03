Fue adjudicada la obra de puesta en valor del sistema de agua potable de Laprida

Con inmensa alegría recibió el Intendente Municipal Alfredo Rubén Fisher, la noticia que ya fue adjudicada la obra de la Puesta en valor del sistema de agua potable de Laprida*, tras una reunión de trabajo que mantuvo con el Subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Néstor Álvarez, por lo que muy pronto la empresa adjudicataria de la obra estará iniciando los trabajos en nuestra ciudad.

“Recibimos con enorme satisfacción esta noticia de la adjudicación de la obra de ‘Puesta en valor de nuestro sistema de agua potable’, y estamos siempre agradecidos con el *Gobernador Axel Kicillof* y el Ministro de Infraestructura *Gabriel Katopodis* y su trabajo de gestión; aún en el dificilísimo contexto que atravesamos los argentinos, continúan haciendo este gran esfuerzo, para que podamos seguir desarrollando nuestros proyectos de obra y mejoras de infraestructura en Laprida, de los que hablamos en su reciente visita a nuestro

distrito”, expresó el Intendente Fisher tras la reunión.

Más de 1500 millones de pesos es la inversión de esta gran obra para Laprida, que Fisher gestionó ante la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y que beneficiará en su calidad de vida a toda nuestra comunidad.

Esta obra de gran magnitud consta de la perforación de dos nuevos pozos pilotos y 2 perforaciones de extracción de agua de las cuales se extraerá un caudal unitario de 40 m3/h a una altura de bombeo de 60 metros, mediante electrobombas con motor sumergido y cañerías de elevación de hierro

galvanizado roscadas, incluyendo tablero de comando y cabina para su alojamiento.

Además, se realizará el recambio de la cañería de impulsión en su totalidad, vinculada a los pozos existentes con tanque elevado, de más de 2200 metros de longitud.

La obra también contempla la puesta en valor del Tanque de hormigón armado y el predio donde se aloja, realizando una nueva impermeabilización, reemplazo de válvulas y calerías, limpiezas generales del sistema y

acondicionamiento del predio.

También se instalará Tablero de Comando en cada pozo de explotación a ejecutar y un Tablero de Planta con sistema de telecomando y telemetría por radiofrecuencia que permita el arranque/parada de todas las electrobombas del servicio en función de los niveles de agua en el tanque y reportará el estado del contactor y falla térmica de las mismas; se incluye también la ejecución de las estructuras y equipamiento necesario para la provisión de energía eléctrica para estos sistemas.