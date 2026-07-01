Joven lapridense de 18 años perdió la vida tras chocar con un camión
Trágico accidente en la ruta 51 a unos cincuenta kilómetros de Laprida.
Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 51 dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 18 años, domiciliado en la ciudad de Laprida, y un camionero con lesiones de consideración, en un hecho registrado pocos minutos antes de las 23 horas del martes 30 de junio.
De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 529, en el tramo comprendido entre la ex hostería de Aller y el establecimiento rural Silmarsan.
Por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión cargado con arena, que circulaba en sentido sur y era conducido por un hombre oriundo de Brandsen, y un Volkswagen Voyage, al mando de un joven lapridense de 18 años que viajaba en dirección hacia Olavarría.
Como consecuencia del violento impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar, pese al rápido despliegue de los equipos de emergencia que acudieron tras el llamado de alerta.
El conductor del camión, en tanto, fue asistido por personal sanitario y posteriormente trasladado al Hospital Municipal Pedro S. Sancholuz de Laprida en una ambulancia, presentando lesiones de consideración.
Tras el aviso del siniestro, se movilizó un importante operativo de rescate y asistencia. Trabajó en el lugar personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Laprida, que acudió con las unidades 10 y 11, bajo la coordinación del jefe del cuerpo, Comandante Mayor Cristian Mendía.
También participaron efectivos del Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, personal del Destacamento San Jorge, además de dos ambulancias del sistema de salud de Laprida, que brindaron asistencia a los involucrados y colaboraron durante las tareas desarrolladas sobre la ruta.
Como consecuencia del siniestro, la Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada durante algunas horas, debido a las tareas de peritaje realizadas por los especialistas de la Policía Científica y el personal judicial interviniente. Recién una vez finalizadas las diligencias y la remoción de los vehículos involucrados, el tránsito pudo ser restablecido de manera normal.
Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Ayudantía Fiscal de Laprida, mientras que la instrucción de la causa es llevada adelante por el Destacamento de Policía de Seguridad Vial La Madrid, que trabaja para determinar las circunstancias en las que se produjo el fatal accidente.