Joven lapridense de 18 años perdió la vida tras chocar con un camión

Un trágico siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 51 dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 18 años, domiciliado en la ciudad de Laprida, y un camionero con lesiones de consideración, en un hecho registrado pocos minutos antes de las 23 horas del martes 30 de junio.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente se produjo a la altura del kilómetro 529, en el tramo comprendido entre la ex hostería de Aller y el establecimiento rural Silmarsan.

Por causas que son materia de investigación, colisionaron un camión cargado con arena, que circulaba en sentido sur y era conducido por un hombre oriundo de Brandsen, y un Volkswagen Voyage, al mando de un joven lapridense de 18 años que viajaba en dirección hacia Olavarría.