Masivo paro docente en la provincia de Buenos Aires con un 95% de adhesión

La Plata (Por InfoGEI).- La protesta se desplegó a lo largo y ancho del territorio provincial con múltiples acciones simbólicas y de visibilización: clases públicas, volanteadas, cortes simbólicos de tránsito, trenazos y presentaciones formales en Jefaturas Distritales, Consejos Escolares y Concejos Deliberantes. La consigna, clara y repetida en cada punto de encuentro, apuntó a poner en agenda la urgencia de respuestas ante el ahogo financiero que sufre la educación pública y el impacto directo en los bolsillos de los trabajadores.

María Laura Torre, secretaria general de Suteba, sintetizó el doble reclamo en diálogo con la prensa. Por un lado, exigió al Gobierno bonaerense que convoque sin demora a la paritaria para recomponer un salario que, advirtió, se ve erosionado por el desfinanciamiento nacional. «Este ahogo lo sufrimos cada trabajadora y cada trabajador de la educación», enfatizó.

En una jornada de fuerte protesta, los gremios AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA concretaron hoy un paro provincial que, según los propios dirigentes, alcanzó un 95% de acatamiento. La medida tuvo como eje central dos reclamos contundentes: la apertura urgente de la discusión salarial y un freno a la creciente ola de violencia que atraviesa el ámbito educativo bonaerense.

Foco en la violencia

Por el otro, la dirigente puso el foco en la violencia: «Han sucedido situaciones de violencia física hacia docentes que vienen in crescendo. Hasta acá llegamos, basta». Y completó con una reflexión que resonó entre los manifestantes: «No existe la violencia escolar. Existe la violencia en la sociedad que explota adentro de la escuela», sostuvo, en un llamado a toda la comunidad a involucrarse en la búsqueda de soluciones.

Miles de educadores movilizados

La medida de fuerza, que movilizó a miles de educadores en toda la provincia, dejó en evidencia la tensión acumulada en el sistema educativo bonaerense y la decisión del sector de redoblar la presión hasta obtener respuestas concretas tanto en el plano salarial como en el de la seguridad dentro de las aulas. (InfoGEI)