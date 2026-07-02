El auge de las importaciones pone en jaque al mercado interno argentino

La Plata (Por InfoGEI).- Detrás de este cambio de hábito en los consumidores se combinan tres factores clave: la apertura comercial, la apreciación del peso y la desregulación promovida por el gobierno de Javier Milei. Este cóctel de medidas impulsa un modelo que privilegia el ingreso de bienes importados por encima de la producción y el consumo local.

El reflejo en la economía real es contundente. Mientras las empresas de logística internacional, mensajería y plataformas globales expanden sus negocios a paso firme, el mercado interno acumula meses de caída. Cada vez son más los comercios que bajan sus persianas y la industria nacional opera muy por debajo de sus niveles históricos, golpeada por la pérdida de poder adquisitivo y la ausencia de políticas que estimulen la demanda local.

Las compras al exterior no dejan de marcar récords en la Argentina. Según relevamientos de consultoras privadas, durante mayo las importaciones alcanzaron niveles históricos, consolidando una curva ascendente que se acelera con cada nueva medida de ajuste. Uno de los datos más reveladores es el explosivo crecimiento del régimen courier, que ya duplicó su volumen en lo que va del año y se posiciona entre las tres categorías más relevantes del arancelamiento.

Punto de inflexión

El salto cuantitativo tuvo un punto de inflexión con la resolución 5608/2024, que elevó de mil a tres mil dólares el tope por envío bajo el sistema courier. Esa flexibilización disparó el uso de este mecanismo y dio forma a un nuevo perfil de «consumidores globales», que contrasta con la creciente fragilidad de los productores locales y el deterioro del empleo argentino.

Compras por courier

Si bien las compras por courier aún representan una fracción modesta del comercio exterior total, su crecimiento vertiginoso se ha convertido en un síntoma elocuente de un modelo económico que celebra cifras récord en las importaciones mientras el entramado productivo local se resiente y el mercado interno se vacía. (InfoGEI)