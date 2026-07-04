Firme pronunciamiento de la Defensoría bonaerense en favor de la Zona Fría

La Plata (Por InfoGEI).-Las estadísticas de consumo demuestran la urgencia de mantener este derecho: un usuario de la Costa Atlántica necesita y utiliza el gas de red entre 6 y 8 meses al año, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se consume solo durante 3 meses. No se puede medir con la misma vara a regiones con necesidades energéticas totalmente distintas.

El proyecto de ley presentado por el Gobierno nacional para eliminar el beneficio de la tarifa del gas por zona fría en 94 municipios bonaerenses, es una medida que ignora por completo las realidades climáticas del territorio bonaerense, aseguraron desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Decisión esta, que desprotege a las familias en los meses más duros del año y pone en riesgo la economía de los hogares justo cuando empieza el invierno.

Si este proyecto se termina de aprobar, el impacto en la economía doméstica de la provincia de Buenos Aires será automático: más de 1.300.000 bonaerenses perderán el beneficio y sufrirán un aumento inmediato de entre el 50% y el 100% en sus facturas de gas. Esto obligará a miles de hogares a restringir la calefacción, afectando directamente la salud de los sectores más vulnerables.

Desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sostienen con firmeza que el frío no distingue criterios económicos ni políticos. Es fundamental defender los derechos adquiridos que cuidan la salud y el bolsillo de los ciudadanos frente a las bajas temperaturas. (InfoGEI)