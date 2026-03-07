Aprehendido por incumplir una prohibición de acercamiento

Informe de la Secretaría de Protección Ciudadana y Orden Público

En la tarde del martes 3 de marzo se registró un nuevo caso de intervención policial tras la activación de la Aplicación Alerta Laprida, herramienta de emergencia que permite dar aviso inmediato al Centro de Emergencias Municipal.

Una mujer presionó el botón de alerta desde su teléfono celular, lo que permitió que el aviso fuera recibido de forma instantánea por los operadores del centro de monitoreo. Inmediatamente se procedió a comisionar móviles policiales hacia el lugar donde se encontraba la usuaria, cuya ubicación se visualizaba a través del sistema, mientras se intentaba mantener comunicación telefónica con la misma.

En ese contacto, la mujer manifestó que un hombre que posee prohibición de acercamiento hacia ella y sus hijas menores se encontraba en el mismo predio deportivo donde ellas estaban presentes.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia del masculino, verificando que estaba incumpliendo las medidas cautelares vigentes que le prohíben acercarse a menos de 100 metros, disposición dictada por el Juzgado de Paz Letrado de Laprida.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su inmediata aprehensión, siendo trasladado y alojado en la dependencia policial local. En paralelo se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de Desobediencia, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Laprida.

Desde el CEM se recuerda que la Aplicación Alerta Laprida se encuentra disponible de forma gratuita en Play Store y puede ser utilizada por toda la comunidad. Actualmente cuenta con 2.837 usuarios registrados y permite solicitar asistencia ante situaciones de violencia de género, emergencias policiales, pedido de ambulancias u otros inconvenientes, facilitando una respuesta rápida de los servicios de emergencia.