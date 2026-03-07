Sudamericano: Thiago Ortiz integra el equipo nacional argentino trail y montaña

La Confederación Argentina de Atletismo confirmó oficialmente el equipo nacional argentino trail y montaña 2026 que representará al país en el Campeonato Sudamericano de Carreras por Montaña y Trail Running. La competencia se desarrollará en Samaipata, Bolivia, entre el 16 y el 19 de abril.

Desde la Agrupación Unión y Esperanza en sus redes sociales se expresaban sobre la convocatoria de Thiago Ortiz «estamos muy felices de anunciar que nuestro atleta Thiago Ortiz, de la categoría U20 fue designado para formar parte de la selección argentina que estará representando a nuestro pais en el Campeonato Sudamericano de trail running . La competencia sera el 17 de abril en la ciudad de Sumaipata, Bolivia.

La designación fue publicada en el Boletín Informativo N° 15/26 emitido en Villa María el 3 de marzo de 2026, donde la CADA informó que la convocatoria se realizó de acuerdo con la propuesta de la Comisión Técnica y en concordancia con lo establecido previamente en el Boletín Informativo N° 06/26.

De esta manera quedó conformado el equipo nacional argentino trail y montaña 2026, integrado por atletas en distintas modalidades de la especialidad: kilómetro vertical, classic, short y long, además de la categoría U20.

Designación del equipo nacional

El equipo nacional argentino trail y montaña 2026 fue seleccionado por la Confederación Argentina de Atletismo a partir de la evaluación técnica de los atletas que integran el sistema federativo y que participan activamente en las competencias del calendario nacional.

Según el documento oficial, los atletas designados representarán a la Argentina en el Campeonato Sudamericano que organiza el circuito de trail y montaña del área sudamericana. La competencia tendrá lugar en Samaipata, en territorio boliviano.

La convocatoria incluye atletas en cuatro modalidades competitivas, reflejando la diversidad de distancias y formatos que contempla el trail running internacional.

Modalidades y atletas convocados

La composición del equipo nacional argentino trail y montaña 2026 abarca las modalidades Kilómetro Vertical, Classic, Short y Long, además de una categoría juvenil U20. A continuación se detallan los atletas designados en cada caso según el boletín oficial.

Modalidad Kilómetro Vertical

En la modalidad Kilómetro Vertical competirán los siguientes atletas:

Además, en la categoría U20 (Juniors) fueron designados:

Damas

Brenda Insaurralde

Nahiara Romero

Maia Coletto

Varones

Francisco Maldonado

Tiago Ortiz

Salvador Galant

El cuerpo técnico del seleccionado nacional estará integrado por Sebastián Bicciconti y Natalia Campanini, quienes tendrán a su cargo la coordinación deportiva y el seguimiento del equipo durante la competencia.

En este sentido, la CADA informó que se hará cargo de los gastos de alojamiento derivados de la participación del equipo nacional en el campeonato, en concordancia con su política de desarrollo e integración del trail y las carreras por montaña dentro del sistema federativo argentino.

De esta manera, el equipo nacional argentino trail y montaña 2026 se prepara para representar al país en una de las competencias regionales más relevantes de la disciplina, consolidando el crecimiento del trail running dentro del atletismo federado nacional.