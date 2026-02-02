FALLECIMIENTOS MES DE MARZO (1)

ESTELA ADELINA STINSHOFF

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 7 de marzo de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00, con servicio directo.

FALLECIMIENTOS MES DE FEBRERO (7)

NILDA ETHEL BORDACAHAR

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 28 de febrero de 2026, Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal.

RAMONA RENE RIVERO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 64 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,00.

MIRTA SILVIA VIDAL

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 21 de febrero de 2026 a los 70 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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LAURA KARINA ZARATE

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 20 de febrero de 2026 a los 48 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 16,00.

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MARIO BENIGNO CABRERA

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de febrero de 2026 a los 85 años de edad. Sus restos fueron velados en Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00 al día siguiente.

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NILDA GRACIELA PEREZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 5 de febrero de 2026 a los 67 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal a las 9,00 al día siguiente.

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ALICIA BEATRIZ ARIAS

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 4 de febrero de 2026 a los 51 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 17,00.

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FALLECIMIENTOS MES DE ENERO (5)

NORMA SUSANA HARISMENDI

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 29 de Enero de 2026 a los 79 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A de 9 a 12 horas e inhumados en el Cementerio Municipal a las 15,30.

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ALBERTO RAUL GRANEL

Falleció en la ciudad de Tandil, el día 19 de Enero de 2026 a los 75 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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JUAN ROBERTO LOPEZ

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 19 de Enero de 2026 a los 92 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 10,00.

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NOEMI ELIDA MONTENEGRO

Falleció en la ciudad de Laprida, el día 10 de Enero de 2026 a los 82 años de edad. Sus restos fueron velados en la Sala A e inhumados en el Cementerio Municipal a las 9 horas.

Datos fallecidos en 2025

Datos fallecidos en 2024