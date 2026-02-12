Asamblea Asociación Española

La comisión directiva de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Laprida convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 12 de Marzo 2026 a las 19:30 Hs. en la sede social ubicada en Carlos Pellegrini N° 1333 para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2025

2)Cuota social

3) Tratamiento de temas de interés de los asociados

4) Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente con el Secretario y Presidente.

Gerardo Méndez Liliana López

Presidente Secretaria