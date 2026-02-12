Locales

Asamblea Asociación Española

febrero 12, 2026

La comisión directiva de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Laprida convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 12 de Marzo 2026 a las 19:30 Hs. en la sede social ubicada en Carlos Pellegrini N° 1333 para tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2025

2)Cuota social

3) Tratamiento de temas de interés de los asociados

4) Designación de dos socios para firmar el acta conjuntamente con el Secretario y Presidente.

                   Gerardo Méndez                                                                 Liliana López

                         Presidente                                                                        Secretaria

febrero 12, 2026

Publicaciones relacionadas

Balneario: voces lapridenses en el anfiteatro cerraron el fin de semana artístico

febrero 11, 2026

Centro Universitario Municipal: inicia una nueva carrera universitaria

febrero 10, 2026

Carnavales Regionales 2026 en Laprida

febrero 9, 2026

Nueva cartelería para el cuidado del espejo de agua en el Complejo El Paraíso

febrero 7, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba