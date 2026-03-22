Deportivas

UDR: Lilán dejó el invicto al perder ante Atlético Urdampilleta

Los azulgranas no tuvieron una buena actuación y perdieron por 3 a 0

marzo 22, 2026

En un encuentro válido por la 4ta. fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 el Club Atlético Lilán dejó su invicto en Urdampilleta al perder frente a Atlético por 3 a 0.

En equipo de Nico Lestarpe no pudo ratificar en el campo de juego y mucho menos en el resultado los antecedentes previos en este torneo que lo tenía como puntero e invicto de la zona C y perdió sin atenuantes por 3 a 0 con un segundo tiempo para el olvido.

En esa etapa el local, Atlético Urdampilleta convirtió los tres goles por intermedio de Matias Novelli, Matias Elissamburu y Manuel Soler.

 

marzo 22, 2026

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