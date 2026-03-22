UDR: importante triunfo de Juventud ante Barracas

En un encuentro válido por la 4ta. fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 el Club Social y Deportivo Juventud logró un importante triunfo ante Deportivo Barracas por 2 a 0, que le permite seguir en puestos de clasificación en la zona B.

En equipo de Mariano Saenz Valiente pudo ratificar su fortaleza en el Alejandro Minvielle y venció con claridad y contundencia a Deportivo Barracas, que sigue sin encontrar el rumbo en el torneo luego de empatar en la primera fecha sumó su tercera derrota consecutiva y complica su pase a playoff.

Los dos goles del conjunto lapridense fueron convertidos por José Moncla y Nahuel Cabrera.