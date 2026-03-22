Deportivas

UDR: importante triunfo de Juventud ante Barracas

El equipo de Saenz Valiente esta en zona de clasificación.

marzo 22, 2026

En un encuentro válido por la 4ta. fecha del Torneo de la Unión Deportiva Regional 2026 el Club Social y Deportivo Juventud logró un importante triunfo ante Deportivo Barracas por 2 a 0, que le permite seguir en puestos de clasificación en la zona B.

En equipo de Mariano Saenz Valiente pudo ratificar su fortaleza en el Alejandro Minvielle y venció con claridad y contundencia a Deportivo Barracas, que sigue sin encontrar el rumbo en el torneo luego de empatar en la primera fecha sumó su tercera derrota consecutiva y complica su pase a playoff.

Los dos goles del conjunto lapridense fueron convertidos por José Moncla y Nahuel Cabrera.

marzo 22, 2026

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